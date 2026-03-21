Irán ataca Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes
Europa Press
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Efectivos de los servicios de emergencia se han movilizado en las inmediaciones de la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, tras un ataque de proyectiles iraníes.
En la zona de Dimona y la cercana Yerucham han caído varios fragmentos de misiles y de proyectiles de intercepción, según recogen varios medios israelíes.
Dimona acoge el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí, y ha sido atacado después de que este mismo domingo fuera bombardeada centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz.
Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Oriente Próximo.
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