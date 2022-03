Los territorios que Putin anhela para Rusia. ¿Qué otros países están en el punto de mira tras Ucrania?

Putin permanece firme y, por el momento, no se atisba el fin de la guerra. El conflicto ya permanece activo más de 7 días y, según ha contado a COPE José Luis Corral, Catedrático en Historia Medieval, "saber lo que pasa por la cabeza de Putin es bastante complicado por no decir imposible. Ni tan siquiera los expertos más experimentados en política internacional han sido capaces de discernir lo que iba a hacer. Y, por lo tanto, lo que vaya a hacer en un futuro es bastante difícil de anticipar". Este argumento es prácticamente incuestionable. Nadie, ni los mandatarios mundiales, creían que Putin fuese a llegar tan lejos. Y lo hizo. No obstante, más allá de lo que está ocurriendo... podemos preguntarnos: ¿cuáles son las expectativas que tiene él con este conflicto?

Corral ha indicado que "tal y como están los acontecimientos y por sus declaraciones, da la sensación de que quiere volver a controlar aquellos países, espacios políticos, territoriales y geográficos que controló la Unión Soviética. Ya lo ha hecho con Bielorrusia, que es prácticamente un estado satélite de Rusia, lo intenta hacer con Ucrania y después imagino que vendrán el resto de países de la antigua Unión Soviética". A Putin le interesarían estos territorios por los beneficios económicos y estratégicos.





"La zona del Cáucaso (muy estratégica por materias primas, especialmente en las costas del Mar Caspio y el petróleo) o Azerbayán y algunas de las exrepúblicas soviéticas de Asia Central tienen una gran capacidad de producción de alimentos", asegura el entrevistado.

Para comprender la magnitud de su aparente ambición, hay que tener en cuenta que "la Unión Soviética era una federación de varias repúblicas federales, hasta 17. Con distintos niveles, porque dentro de la federación rusa había, a su vez, varias repúblicas federales. En concreto, era una confederación de repúblicas, donde estaban las tres repúblicas bálticas (estonia, letonia y lituania), Bielorrusia (que ya es prácticamente de Rusia), Ucrania, quizá Moldavia.... y también Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Esta sería la zona que querría Putin tener de nuevo", afirma José Luis Corral.

Sin embargo, esta "nostalgia" que habría empujado a Putin a iniciar este conflicto con Ucrania sería "una excusa para huir hacia delante porque tendrá que responder ante tribunales de Derechos Humanos por los graves crímenes que está cometiendo contra la humanidad".

Nostalgia, ambición y poder. Tres factores que habrían influido en Putin para tomar la decisión tan dramática que tomó hace más de una semana. Únicamente habrá que esperar para saber si detiene este grave conflicto que mantiene en vilo a todo el mundo.

Rusia denuncia en la ONU que el incendio en la central de Zaporiyia fue obra de "saboteadores ucranianos"



El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha denunciado este viernes ante la sede de la organización en Nueva York que el incendio que se desató en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, fue obra de "saboteadores ucranianos".

Durante una reunión de emergencia celebrada este viernes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la crisis en Ucrania, Nebenzia ha contado que una "patrulla móvil rusa fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano".