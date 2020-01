El innovador método de Ruanda para luchar contra los mosquitos de la malaria

El Gobierno de Ruanda ha anunciado este martes que, junto con la colaboración de un una compañía local, va a desplegar drones con los que pretende eliminar los mosquitos de la malaria, fumigando para ello grandes zonas, como pantanos, en las que se reproduce este insecto.

El ministerio de Salud de Ruanda ha destacado que esta iniciativa ayudará a "lograr erradicar en gran medida la malaria" en el país. La iniciativa, que se ha logrado gracias a la unión de las autoridades ruandesas y la compañía local Charis Unmanned Aerial Solutions, se lanzará este martes por primera vez en Jabana, un suburbio de Kigali, la capital.

Cada uno de los drones está equipado con un tanque de 10 litros que transportará insecticida y será expulsado a través de aerosoles sobre grandes superficies en las que se dé la reproducción de las larvas de estos insectos. Según el periódico ruandés 'The New Times', estos aviones no tripulados tienen la capacidad de volar 15 minutos con tan sólo una batería y rociar cerca de 40 hectáreas por día.

El Ministerio de Salud ha indicado que los casos de malaria aumentaron durante la primer lustro de esta década, cuando se pasó de un millón de casos registrados en 2012 a 4,5 en 2016, al igual que los más graves, que subieron de 9.000 a 17.000.

No obstante, los últimos datos han experimentado una ligera mejoría, pues según las primera cifras ofrecidas por el Centro Biomédico de Ruanda, los casos totales de malaria, independientemente de su gravedad, cayeron a menos de 4 millones en 2018.