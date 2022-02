Incertidumbre, miedo y temor a que se repita la Historia: así viven en Polonia la situación de Ucrania

Todo el mundo observa con preocupación lo que está sucediendo en Ucrania pero, especialmente, Polonia sigue muy de cerca las últimas noticias que llegan de este conflicto ante la próximidad de ambos países. En COPE.es hemos querido saber cómo sigue la ciudadanía polaca esta situación tanto en España, como en este país que cuenta con más de un millón y medio de ucranianos viviendo allí.

Malgorzata es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Silecia de Katowice (en la Polonia occidental). En concreto, se encuentra a unos 450 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esta docente nos ha contado que hoy están un poco más tranquilos. "El día de ayer fue el día más difícil pero tampoco en Polonia era mucho más fácil. Estuvimos paralizados con lo que veíamos en la televisión en los informativos. Hasta la tarde, no creíamos lo que veíamos. Nadie esperaba que las cosas fuesen tan rápido".

La guerra pasa muy cerca de la frontera con Polonia y eso provoca que la gente que viva cerca tenga más temor a esta guerra. "Escuchan las explosiones, están asustados. No sabemos lo que está pasando por la cabeza de Putin".

Los polacos han empezado a organizar la ayuda. De hecho, "muchos se han ido con coches al este para recoger a gente que no conocen pero les ayudan desinteresadamente a trasladarlos desde la frontera al centro de Polonia, en las ciudades donde viven sus familias". Malgorzata ha asegurado que solamente las mujeres y los niños han podido cruzar a Polonia y que "todos los hombres entre 18 y 60 años no se les permite porque ellos tienen que estar en Ucrania para ser adscritos a las fuerzas militares".

Esta profesora asegura que sienten el apoyo de Europa y la OTAN y que están muy agradecidos por ello y por los más de "10.000 soldados americanos que están en la frontera de Polonia con Ucrania y están preparados para cualquier escenario político y militar".

"ESTAMOS EXPECTANTES POR VER QUÉ PASA"

Isa es española aunque su mamá es polaca. Lleva cuatro años viviendo en Cracovia y trabaja para una gran empresa. El estallido del conflicto le pilló al salir del trabajo. "En cuanto acabé, vi todo lo que estaba sucediendo en Twitter. Lo estamos viviendo con incertidumbre, estamos expectantes por ver qué pasa. Hay una preocupación bastante grande porque hay muchos ucranianos en Polonia. Todo el mundo tiene alguien cercano que es ucraniano. Con ellos tenemos relación prácticamente a diario y lo sentimos todo muy de cerca. Todos sabíamos que Putin está un poco loco pero no esperábamos que en el siglo XXI pudiese pasar algo así".

Los ucranianos que ella conoce y que se encuentran en Polonia están muy preocupados. Y, sus amigos polacos, observan cada última noticia que les llega de su país vecino "con miedo, por la historia reciente de su pasado, con la Segunda Guerra Mundial. La familia que tengo aquí que es de un pueblo más pequeño que Cracovia y están asustados. Tienen mucha incertidumbre por ver qué va a ocurrir en un futuro. Algunos piensan que no va a pasar nada porque Polonia pertenece a la OTAN pero también hay que tener en cuenta que es el país vecino".

La respuesta de Polonia y de Cracovia a esta crisis está siendo bastante solidaria. Es algo que ya nos ha trasladado Malgorzata. "Ya han llegado 100.000 ucranianos pero se espera que, en los próximos días/semanas lleguen hasta 4 millones de ucranianos, con una media de 40.000 al día. No sé si Polonia está preparando para acoger a tantos pero se está respondiendo con solidaridad. La ciudad de Cracovia ha organizado una colecta para la ciudad de Lviv durante un tiempo indefinido, recogiendo de 11 a 8 de la tarde estos productos". Además, añadía que "hoy, en el primer día, han recaudado 50 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. Han intentado trasladarlos, pero en la frontera lo están impidiendo. Así que, a ver qué pasa.".

Esta ayuda se ha trasladado hasta las redes sociales. 60 personas se han prestado para proporcionar todo tipo de facilidades a aquellos ucranianos que lo necesiten, incluso con alojamiento. "Empatizas de alguna manera porque los has visto siempre ahí porque nunca dan ningún problema. Una de mis mejores amigas es ucraniana y la he visto muy preocupada y dolida".

La mejor amiga de Isa es ucraniana. Sigue todo lo que está pasando desde Polonia y "se siente un poco aliviada de que Cracovia se esté moviendo para ayudar a su gente pero cree que están luchando solos ante el gran enemigo y no se sienten apoyados por las autoridades". Una opinión, sin embargo, que choca con lo que trasladaba la profesora con la que hemos hablado anteriormente.

"TENEMOS INCERTIDUMBRE, MIEDO Y ESTAMOS PREOCUPADOS"

Eva es polaca, lleva más de 30 años viviendo en España y también observa todo lo que está sucediendo en Ucrania. "Lo llevo fatal. Estamos indignados por lo que ha hecho Putin con Ucrania, nos toca muy de cerca. Mis familiares desde allí tienen esperanza de que a Polonia no le toque directamente la guerra pero nunca se sabe porque es una cosa imprevisible. Hemos tenido en la historia muchos momentos complicados con Rusia. Tenemos incertidumbre, miedo y estamos preocupados. Nos parece una guerra absurda. La ayuda de Europa es muy escasa. Cuando los rusos se apoderaron de Crimea era el momento de que Europa hubiese espabilado y posiblemente no tendríamos este problema que no tiene mucha salida".

El hermano de su nuera está allí y asegura que "intentan refugiarse en un pueblo cercano para no estar en el alcance de los rusos pero la situación es dramática. Están preocupados por la familia, por la gente mayor y los vulnerables porque la gente joven intenta luchar pero es muy duro".

Todos los años viaja a Polonia, hasta en 3 ocasiones y está previsto que su familia venga a España en verano. Sin embargo, dadas las circunstancias, solamente le quedara esperar para saber si podrán hacerlo. Ojalá que sí. Eva ha aprovechado esta entrevista, además, para hacer una petición: "que no dejemos a Ucrania sola, ni que muera allí gente joven defendiendo a sus familias y su libertad. Ucrania es un país que ha sufrido mucho, como todos los que estuvimos bajo el régimen soviético muchos años".