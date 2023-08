Imbroda pide a Sánchez una protesta ante Marruecos por incluir Ceuta y Mellila en su mapa

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha lamentado que el Gobierno de España no haya protestado ya de manera formal por la inclusión de Ceuta y Melilla en un mapa de Marruecos publicado en la web de la embajada de ese país en Madrid, lo que supone una humillación consentida por las autoridades españolas.

En un mensaje grabado, Imbroda cree que este último capítulo del mapa es una afrenta total a nuestra nación, a nuestra Constitución, a nuestra historia y soberanía, por lo que no comprende que el Gobierno de España, aunque esté en funciones, no haya presentado una protesta formal y severa ante la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich.

Me parece un disparate descomunal, pero me parece peor que nuestras autoridades, nuestros representantes del Gobierno nacional, no hayan abierto la boca tras esta intromisión e injerencia en la soberanía en las dos ciudades autónomas.

Imbroda ha recalcado que la soberanía española de Melilla y Ceuta no se puede poner en duda por falta de argumentos de peso y porque, además, está muy reconocida incluso por la Unión Europea, si bien ambas ciudades van de mal en peor desde que Sánchez cedió el Sáhara sin nada a cambio, inopinadamente y sin saber lo que hay detrás.

Así, además de esta afrenta, el presidente autonómico ha enumerado otras acciones anteriores de Marruecos, como el cierre de las fronteras con Ceuta y Melilla, el cierre de la histórica aduana comercial de la Unión Europea en Melilla desde hace más de cinco años y el hecho de que no permita el régimen de viajeros desde España hacia Marruecos, pero sí a la inversa.

Imbroda ha dejado claro que los melillenses se sienten profunda y orgullosamente españoles desde hace casi 526, casi cinco siglos antes de que naciera Marruecos, políticamente hablando, con su independencia como nación en 1956.

Nosotros queremos seguir siendo españoles, como siempre se ha sido, ha agregado Imbroda al recordar cómo los melillenses se han pronunciado sobre ello en la votación del referéndum de la Constitución en 1978, y tantas veces en tantas elecciones.

Por ello, ha insistido en que hay que protestar, no hay que consentir que un país que se presupone que es amigo y aliado haga estas cosas y el Gobierno se las trague, porque la población de Melilla se siente humillada y muy maltratada.

Imbroda ha asegurado que tanto él como su Gobierno no va a callar nunca ante tal agresión, como tantas que está cometiendo Marruecos a Melilla en señal de hostilidad, porque es algo que Melilla no merece y que no quiere ni va a consentir.