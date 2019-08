La ideología política del asesino de Dayton (EEUU) de la que nadie habla

La pasada noche del sábado la actualidad se detuvo por dos tiroteos en EEUU, algo a lo que cada vez más nos estamos acostumbrando. Y además, como en algunas ocasiones ocurre con estas cosas, solo uno de estos tiroteos obtuvo el “premio” de la atención mediática y la repercusión que a día de hoy sigue llegando. Hablamos, por supuesto de lo ocurrido en El Paso, Texas, donde un desequilibrado abrió fuego contra los clientes de un centro comercial, ocasionando 22 fallecidos.

Y, sin embargo, ese mismo fin de semana hubo otro tiroteo, con 9 víctimas mortales, del que poco se ha hablado en los medios, al menos de este nuestro país. Es evidente que el tiroteo registrado en Texas debe recibir mayor cobertura al tratarse de un mayor número de víctimas mortales, pero lo que no se puede hacer es prácticamente omitir el otro tiroteo para utilizar el primero con fines políticos.

CRÍTICAS A TRUMP

El tiroteo masivo de El Paso ha sido utilizado por los miembros del partido demócrata (e izquierda a nivel global), para atacar al Presidente Trump por su beligerante discurso anti-inmigración. Lo cierto es que en las últimas horas, grandes representantes del ala más “progresista “ de la política tanto norteamericana como de nuestro país han dejado su crítica al magnate neoyorquino.

We have a president who actively demonizes racial and religious minorities, who coddles Nazis and Klansmen, and who wields white supremacy as a political weapon. pic.twitter.com/CSKqZDgcFd

Video games aren’t causing mass shootings, white supremacy is.



Sadly the GOP refuse to acknowledge that, bc their strategy relies on rallying a white supremacist base.



That‘s why the President hosts stadiums of people chanting “send her back”& targets Congress-members of color. https://t.co/8F51h46bOO