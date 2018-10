El huracán Michael baja a categoría 2 

El huracán Michael, que ha tocado tierra este miércoles como categoría 4 cerca de Mexico Beach, en el noroeste de Florida, redujo su potencia a categoría 2 en su rumbo al estado vecino de Georgia tras causar destrozos en la península floridana, ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Un hombre ha muerto tras caer un árbol en una vivienda del condado de Gadsden, en el noroeste de Florida, es la primera víctima mortal del huracán Michael.

El hombre, que aún no ha sido identificado por las autoridades, murió dentro de una vivienda en Greensboro, al noroeste de Tallahasse, la capital de Florida.

It’s extremely important to keep sheltering in a safe place and to stay aware as #Michael continues to move inland! https://t.co/pGvp1bzxal — FEMA (@fema) 10 de octubre de 2018

En un boletín especial, el NHC ha indicado que el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora (160 km/h) y se dirige rumbo nornoroeste a 13 millas por hora (21 km/h).

El NHC, con sede en Miami, ha señalado que mientras avanza tierra adentro, el sistema seguirá produciendo esta noche vientos huracanados en Georgia.

Con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, Michael estuvo a punto de tocar tierra como huracán de categoría 5, lo que hubiera sido a partir de unos vientos de 252 km/h.

Tras el paso del huracán, el gobernador de Florida, Rick Scott, ha solicitado formalmente al presidente Donald Trump emitir una declaración de desastre mayor.

As Hurricane Michael continues it’s destructive path and leaves our state, we are now turning 100% of our focus on search, rescue, & recovery. — Rick Scott (@FLGovScott) 10 de octubre de 2018

Scott ha señalado que estaba en camino una "masiva respuesta" para apoyar al Panhandle, con más de un "millar de especialistas en búsqueda y rescate de personas" y 3.500 miembros de la Guardia Nacional del estado.

Los meteorólogos prevén que el ciclón se debilite mientras cruza el sureste del país, después de un giro hacia el noreste esta tarde o noche y un incremento en su velocidad de desplazamiento.