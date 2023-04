30 muertes directas, entre 2.000 y 3.000 casos de cáncer, 350.000 personas evacuadas. Estas fueron algunas de las consecuencias que dejó el desastre nuclear de Chernóbi, en Ucrania. De esto, han pasado 37 años y el pasado 26 de abril fue su aniversario. En COPE.es no solo haremos un pequeño repaso a ese episodio. En el contexto de la guerra actual, nos preguntamos si la historia se puede volver a repetir, ya fuese como accidente o como catástrofe provocada por Rusia. Para poner la mirada en estos posibles escenarios, Germán Orizaola, doctor en Biología por la Universidad de Oviedo, nos ha desvelado las claves.

¿Hay posibilidad de que vuelva a ocurrir otro desastre nuclear?

El experto ha descartado cualquier peligro. “En Chernóbil no, porque es una central que está con todos los reactores apagados desde hace más de 20 años. Lo que queda es combustible nuclear. Si se dañan, podría haber una pequeña liberación de radioactividad, pero nada significativo”, señaló. Con Zaporiyia, dice que a pesar de los problemas de suministro o los combates en los alrededores, no ha habido ningún incidente. “A no ser que hubiera un ataque deliberado contra la central nuclear de gran entidad, no debería de haber un problema”, indicó.

¿Podría Rusia crear un desastre nuclear?

“No creo que haya margen para accidentes. Hay suficientes medidas de seguridad para que no ocurra nada que no quiera alguien que específicamente ocurra. Por lo tanto, no veo que vaya a haber problemas de este tipo, salvo locura absoluta” aseguró Germán Orizaola.

“Si nos ponemos en una situación de algo que pudiese ocurrir, un Chernóbil no va a ocurrir por el tipo de reactores, por el tipo de edificios de contención… Podría haber algún escape, si hubiera un impacto importante contra una central” dijo el doctor en Biología. No obstante, Orizaola señaló que los daños probablemente se quedasen en torno a la central, dependiendo de la magnitud, descartando un efecto en el resto de Europa.

“Si Rusia quisiera hacer, casi es más fácil tirar una bomba atómica que a una central nuclear. Si se deciden por este tipo de opción es mucho más fácil y mucho más dañino liberar cualquier bomba atómica de cualquier magnitud que generar cualquier problema a una central nuclear”, señaló el experto. No obstante, descarta la amenza real.

¿Qué pasó exactamente el 26 de abril de 1986?

“Lo que ocurrió fue una mezcla de falta de habilidad humana con un diseño de reactor, que es lo que había allí, muy inestable. La combinación de una cosa con la otra durante una prueba hizo que el reactor se desequilibrara totalmente y saliera de control, causando la explosión de vapor que generó todo el problema”.

Entre las consecuencias de esta explosión, Orizaola hizo un primer apunte: “Es complicado realmente dar cifras del impacto sobre la población que allí vivía”. Sin embargo, el doctor en Biología explicaba que “Hay cifras claras. 30 personas murieron de manera bastante rápida, casi todo gente que acudieron a apagar el incendio que se originó con la explosión”. Tal y como te hemos comentado al inicio, a pesar del baile de cifras, el experto avanzó las cifras que dio la ONU: entre 2.000 - 3000 personas habrían sufrido algún tipo de cáncer, sobre todo, de tiroides.

Entre otros de los efectos que provocó la explosión, fue la evacuación de 350.000 personas de esa área. “Esta zona de exclusión, un tamaño muy grande. 4.500 kilómetros cuadrados que equivalen a la mitad de la provincia de Madrid”. Entre esas zonas, unas 50.000 personas correspondían a la ciudad de Pripyat.

Si estuviésemos en Chernóbil, ¿qué veríamos?









Germán Orizaola hizo una descripción del paisaje que se puede contemplar de esta zona. “Verías un bosque. De esos 4.500 kilómetros cuadrados, el 80 por ciento está cubierto por bosque, que ha duplicado su superficie desde que ocurrió el accidente. Gran parte de los artículos de cultivo han sido recuperados por el bosque que habían sido talados”. Además, reveló que “Chernóbil es la mayor reserva natural de fauna que hay en Europa. Entonces verías un bosque y con un poco suerte con animales”. Entre los animales que podríamos encontrar muchos lobos, (ya que la mayor población de este animal reside allí) linces y osos pardos, entre otros.

¿En qué punto se encuentra Chernóbil?

Chernóbil está actualmente bajo control ucraniano. Germán ya nos contó que “la invasión rusa empezó por Chernóbil”. En el intento de llegar a Kiev, las tropas rusas fracasaron. Todavía quedan que se reanuden la actividad industrial alrededor de la central nuclear y el turismo. Asimismo, tal y como nos reveló Orizaola, quienes van a investigar sobre el terreno, van con limitaciones.