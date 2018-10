EEUU y Honduras, preocupados por la "caravana" de 1.000 migrantes

Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos han expresado este domingo su preocupación por la "caravana" de más de 1.000 migrantes que avanza hacia la frontera estadounidense tras huir de la violencia y la pobreza en sus países de origen.

Familias completas iniciaron el sábado la marcha desde la violenta ciudad hondureña de San Pedro Sula, días después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamara a Centroamérica a detener el fuerte flujo migratorio.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras ha alertado por su parte de que los organizadores de la caravana "buscan explotar a compatriotas con falsas promesas", según ha recogido el diario local 'La Prensa'.

"Estamos seriamente preocupados por la caravana de migrantes que viaja hacia el norte desde Honduras con falsas promesas de ingresar en Estados Unidos hechas por aquellos que buscan explotar a sus compatriotas. Estados Unidos hace cumplir vigorosamente las leyes de inmigración", recoge el texto de la Embajada estadounidense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras ha señalado que lamenta la movilización de ciudadanos bajo idea de obtener un visado en la frontera mexicana para seguir su ruta hacia Estados Unidos.

Bartolo Fuentes, uno de los organizadores de la marcha, ha indicado que "no se le está ofreciendo o asegurando nada a las personas, básicamente se adhieren por su pobreza y la violencia de las que son víctimas".

Pence ha instado a "no arriesgar a las familias realizando el peligroso viaje hacia el norte para tratar de llegar a Estados Unidos". "Si no pueden venir legalmente, no deben venir", ha añadido.