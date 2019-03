El hartazgo del Brexit

La Real Academia de la Lengua define el término paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Hace tiempo que la paciencia se agotó en la capital comunitaria. El Presidente del Consejo Donald Tusk, que aglutina a los 28 países que forman la Unión Europea, se ha preguntado en las últimas horas “qué mas se puede hacer” para que el Parlamento Británico apruebe el acuerdo que Londres y Bruselas sellaron antes de final de año.

Hace tiempo que la paciencia se agotó en la capital comunitaria

No han sido suficientes las últimas aclaraciones que los negociadores europeos han concedido a la Primera Ministra, Theresa May. La derrota de ayer en el Parlamento de Westminster pone de relieve que la situación está bloqueada y que solo un milagro podría permitir que el Reino Unido abandone la Unión Europea con un acuerdo beneficioso para ambas partes.

¿Y a partir de ahora? Es la gran pregunta que hay en el aire en estos momentos. Un conocido periodista europeo decía anoche que “si alguien se atreve a decir lo que va a ocurrir en los próximos días está mintiendo”.

El Parlamento Británico votará esta tarde de nuevo y previsiblemente pedirá que no haya una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Las posibilidades que se abren no son infinitas pero tampoco están del todo claras. Por un lado el Gobierno de Theresa May podría pedir una prórroga de las negociaciones. Esta solicitud la tienen que aprobar por unanimidad todos los líderes europeos. Existe mucho hartazgo y sinceramente nadie quiere alargar más la agonía del Brexit. Si así lo aprueban, los líderes europeos quieren saber qué garantías hay de que esta extensión termine en un acuerdo beneficioso. A lo que se niegan es a alargar estas negociaciones para llegar a al mismo punto dentro de dos meses.

Además, es importante recordar que la extensión es temporal, el próximo mes de mayo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker ha sido muy claro “si el Reino Unido continúa entonces en Europea” deberá presentarse a estas elecciones”.

Por otro lado, existe la posibilidad de que el Gobierno Británico suspenda de forma unilateral el Brexit. Es una potestad que tiene después de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. De esta forma, el Reino Unido permanecería en Europa como si nada hubiera pasado en los últimos dos años.

La situación es muy compleja. Muchos líderes europeos creen que ya no hay más posibilidades que un Brexit sin acuerdo, una situación que abriría un horizonte muy difícil para ambas partes. Bruselas desde hace días y en las últimas horas con más intensidad, trabaja en los planes de contingencia por si finalmente el Reino Unido abandona la Unión Europea sin acuerdo.