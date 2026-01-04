Hallan en Indonesia un segundo cadáver en la zona donde se busca a los tres españoles desaparecidos

Rescatistas de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) realizan labores de búsqueda y rescate

Los equipos de búsqueda de Indonesia hallaron este domingo un segundo cadáver en la zona donde se busca a tres españoles desaparecidos a raíz del naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, en la décima jornada del operativo.

"A las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT), el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) ha encontrado un cadáver que se sospecha que es de una víctima del KM Putri Sakinah", afirmaron las autoridades del país asiático en un comunicado, sin dar más detalles sobre el fallecido a la espera de que sea identificado.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española.

Según el SAR, la víctima mortal hallada hoy fue trasladada a la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para ser identificada por un equipo forense de la Policía.

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- en la tarde del pasado 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban once personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.