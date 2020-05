Un granjero se harta de que aparquen un Mercedes en su propiedad y su venganza es implacable

Con la llegada de la desescalada en la mayoría de los países europeos llegan imágenes no solo de disfrute y alegría, sino de enfrentamientos entre vecinos que llevan más de dos meses acumulando tensión en su propia casa. Tensión traducida en venganza en el caso de un granjero que veía en los últimos días como varios bañistas utilizaban su propiedad para aparcar los coches con los que realizaban viajes breves a la playa durante el confinamiento.

En un vídeo que se ha vuelto viral a lo largo de la semana, el dueño de un terreno en la aldea de Tintagel, en el condado de Cornualles, en Reino Unido, ha levantado la polémica tras su reacción al ver un Mercedes aparcado junto al campo que él mismo trabaja. Ha sido el propio granjero e que a compartido las imágenes en las redes sociales, en las que comenta él mismo la situación con ironía junto a la voz de un niño que parece ser su hijo.

“Un día ajetreado hoy en la playa, todo el mundo manteniendo la distancia de seguridad entre unos y otros”, comienza explicando en el vídeo el granjero en un vídeo que ya ha conseguido más de cientos de miles de reproducciones yq ue se ha visto reflejado en los principales medios británicos. “Un día tan ajetreado que ese coche ha decidido aparcar en en el campo”.

Un vídeo grabado desde dentro de un tractor que carga material de estiércol con el que el granjero está abonando su terreno en compañía del que parece ser su hijo pequeño. El niño le pregunta inocentemente a su padre qué piensa hacer, tras lo que su padre le responde: “Casi he terminado colega, no voy a parar ahora”.

En ese preciso momento el granjero traspasa el estiércol hasta el dispensador en la parte trasera de su maquinaria Claas apuntando hasta el Mercedes aparcado en el latera del campo. Tras apuntar comienza un riego incesante de estiércol que cubre por completo el coche, dejándolo cubierto del material apestoso con el que el granjero estaba abonando su cosecha.

“Espero que te lo hayas pasado bien lavando tu coche tanto como yo me lo estoy pasando pintándolo” clama el hombre entre unas risas que no puede contener. Una medida drástica aplaudida por unos pero, a la vez, rechazada por otros que criticaban que la venganza del granjero había sido excesiva.

Sin embargo, no todos han aplaudido la reacción del granjero en redes sociales. Mientras unos aseguraban: “No veo ningún problema en lo que ha hecho el granjero, si aparcas en la propiedad de otra personas tienes que atenerte a las consecuencias”; otros mantenían que lo que había hecho el protagonista del vídeo era “malvado” y “horrible”. “Lo hizo a propósito y por ninguna reacción en concreto”.

No need to cover a car slurry, does nothing for the image of the industry or the perception of farmers as decent people.