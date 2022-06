Un gran incendio en las afueras de Atenas alcanza viviendas y obliga a evacuar

Un gran incendio se declaró este sábado en una zona residencial a las afueras de Atenas y Protección Civil ordenó la evacuación de algunas zonas a la vista de que las llamas alcanzaron varios edificios.



El incendio comenzó por motivos todavía desconocidos en la zona alta boscosa del barrio de Glyfada, a unos 20 kilómetros del centro de Atenas, y debido a los fuertes vientos pudo propagarse con rapidez a través del monte hasta el barrio contiguo de Voula.



Un portavoz de Bomberos informó de que actualmente operan sobre el terreno 180 efectivos del cuerpo, numerosos voluntarios, 33 medios terrestres, 6 aviones y 5 helicópteros.



Según las imágenes mostradas en televisión, las llamas han arrasado varios vehículos, y han alcanzado algunas terrazas y patios de viviendas, aunque por ahora no han quemado ningún edificio al completo.



El alcalde de Voula, Grigoris Konstandellos, explicó a la agencia de noticias griega AMNA que el incendió partió de una zona inaccesible en la que los bomberos no podían actuar con rapidez y por ello pudo propagarse con ayuda del viento.



"De momento no se ha quemado ninguna casa y estamos haciendo un gran esfuerzo para controlarlo", añadió.



Las imágenes recuerdan el fatídico verano pasado en el que Grecia vivió los peores incendios registrados en décadas, en medio de una ola de calor que alcanzó los 45 grados.



Las llamas arrasaron grandes extensiones de naturaleza, sobre todo en el norte de Atenas, la isla de Eubea y parte de la península del Peloponeso, pero afortunadamente solo dejaron dos muertos.