Ucrania considera que la invasión ha comenzado tras múltiples explosiones en Kiev

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado "una operación militar" en Ucrania tras la solicitud por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk de repeler la "agresión" de las Fuerzas Armadas ucranianas y en mitad del Consejo de Seguridad de emergencia que se celebra en Nueva York. Desde el Gobierno de Ucrania dicen que la invasión ha comenzado.

El líder ruso defiende que el conflicto es una cuestión de 'vida o muerte', que se han cruzado líneas rojas importantes y que se tomarán represalias contra todo el que quiera interferir en él.

El corresponsal de COPE en Rusia, Ricardo Marquina, ha informado de estos primeros ataques desde la frontera ucraniana de Rostov: "Según testigos en el terreno, Rusia ha comenzado el ataque contra Kiev, Rostov, Járkov, Mariupol y otras ciudades ucranianas usando su avición. Al parecer Putin habría dado la orden de atacar no solo Donbás sino otros puntos de Ucrania. Ahora, la información es poca y confusa, pero parece confirmarse el peor de los escenarios: Rusia estaría invadiendo Ucrania".

Durante la madrugada, varios medios de comunicación presentes en Kiev, como la CNN han informado de las primeras explosiones en la capital ucraniana.

Live on @CNN air- Matthew Chance hears loud explosions in the Capital City of Kyiv. Unclear where they came from- but they happened just minutes after Putin effectively declared war on Ukraine. Moments later Chance put a flack jacket on live on the air. pic.twitter.com/EQgsKPzlJQ