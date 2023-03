El Gobierno de Macron, dispuesto a sentarse a hablar con los sindicatos, pero no de pensiones

El Gobierno francés se ha lanzado a una ofensiva para convencer a los sindicatos de que se sienten a negociar sobre una serie de "temas esenciales" como el poder adquisitivo o los servicios públicos, pero excluyendo las pensiones que son las que han provocado la crisis política y social. "La ley sobre las pensiones está detrás de nosotros", ha afirmado este lunes el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, en una entrevista al canal BFMTV en la que recordó que una vez adoptada, el Consejo Constitucional debe pronunciarse sobre su validez en las próximas cuatro semanas.

Véran, más allá de reconocer que para los sindicatos retrasar con esa ley la edad mínima de jubilación actual de los 62 años a los 64 es "una línea roja", se esforzó en subrayar que "eso no debe impedirnos hablar de todo lo que importa a los franceses". Por eso, se mostró convencido de que "en unos días o en unas semanas como mucho, vamos a reunirnos en torno a una mesa" para discutir de otros asuntos como los salarios o la reconversión profesional.

Esa convicción choca con los planes de las centrales sindicales, que este martes convocan la que será su décima jornada de movilización contra la reforma de las pensiones, la segunda desde que la ley se adoptó por decreto, con un mecanismo constitucional, el artículo 49.3, que le evitó al Ejecutivo someterla al voto en la cámara de diputados, donde no tenía una mayoría suficiente. Choca también con los paros que llevan semanas en el transporte público, en las refinerías, en la producción de la electricidad o en la recogida de basuras y con el riesgo de que mañana vuelvan a producirse altercados al margen de las manifestaciones, protagonizados por grupos extremistas.

Bloquean el Museo del Louvre en protesta contra la reforma de las pensiones

Decenas de trabajadores y sindicalistas han bloqueado este lunes también las entradas al Museo del Louvre y han impedido la apertura del monumento. Los piquetes, iniciativa de la intersindical de personal de museos, comenzaron a formarse desde las 9 de la mañana, hora de apertura del museo, y se prolongarán durante todo el día, según los manifestantes.

"Todas las entradas del Louvre están cortadas, así que lo siento, pero ningún visitante podrá entrar hoy al museo", ha anunciado desde la pirámide Mehena Belaid, empleado nocturno del museo, "un trabajo agotador e intenso", describe. Junto con sus compañeros, ondea banderas de la CGT y SUD, dos de los sindicatos presentes en los piquetes, y sostiene carteles que recuerdan el motivo principal de la huelga: el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

"No es solo eso, están también las pensiones más bajas, que están en peligro, y está el hecho de que las mujeres se ven todavía más afectadas que los hombres", recuerda Belaid. Respecto a la continuidad del bloqueos, Belaid no descarta que se repita otros días de la semana. "Dependerá de lo que decida el presidente de la República, que no quiere escuchar a los franceses", reflexiona.

El Museo del Louvre ha anunciado que "no se encuentra en condiciones de abrir por el momento", según reconoció en Twitter, y ha puesto a disposición de los visitantes información para recuperar el dinero de su entrada.