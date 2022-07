El Gobierno de Kenia niega que vaya a suspender Facebook

EL Gobierno de Kenia negó este sábado la posibilidad de que suspenda las operaciones de la red social Facebook después de que un organismo del país amenazara a la plataforma si no controla el discurso de odio ante las elecciones del 9 de agosto.



Este viernes, la Comisión Nacional de Cohesión e Integración (NCIC) anunció que recomendaría la suspensión de Facebook, propiedad de la empresa Meta, si la red social no pone remedio en los próximos siete días a la desinformación y el odio en relación a los comicios generales.



"Los medios, incluyendo las redes sociales, seguirán teniendo libertad de prensa en Kenia", dijo en Twitter este sábado el ministro keniano de Información, Comunicaciones y Tecnología, Joseph Mucheru.



"No está claro qué marco legal la NCIC planea usar para suspender Facebook. (...) No vamos a apagar internet", añadió el ministro.



Sin embargo, el comisionado de la NCIC Danvas Makori aseguró a Efe este viernes que esta agencia gubernamental ya estaba en contacto con la Autoridad de Comunicaciones de Kenia (CA) -bajo el paraguas de la cartera de Mucheru- y que tiene las competencias para hacer efectiva la suspensión.



El ultimátum de la NCIC se produjo después de que las organizaciones Global Witness y Floxglove revelasen que la red social "no pudo detectar anuncios de incitación al odio en las dos lenguas oficiales del país: inglés y suajili".



A modo de prueba, los investigadores solicitaron la publicación a Facebook de un total de veinte anuncios que incluían ejemplos de discurso del odio e incitación a la violencia en ambas lenguas.



La publicidad, que fue siempre retirada por las organizaciones antes de su publicación final, esquivó los controles de la red social, a pesar de que incluía un discurso "deshumanizador, comparando grupos tribales específicos con animales y llamando a la violación, la decapitación y las matanzas".



Contactado por Efe, un portavoz de Meta reconoció que, a pesar de contar con "equipos especiales de hablantes de suajili" y expertos centrados en la votación, "habrá cosas que se nos pasarán" y aseguró que abordarán estos problemas "lo antes posible".



La difusión de discurso de odio y de desinformación a través de las redes sociales en Kenia en el periodo electoral ha sido monitorizada por diferentes organizaciones en el país, donde pasadas votaciones han desencadenado graves episodios de violencia étnica.



Lo más grave ocurrió en los comicios de 2007, cuando la violencia postelectoral causó al menos 1.300 muertos y más de 600.000 desplazados.