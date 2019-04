El Gobierno británico investiga el vídeo en el que soldados disparan a un póster de Corbyn

En el video, que ha sido difundido por las redes sociales, bajo el título de "Feliz con eso", aparecen varios hombres, aparentemente soldados, vestidos con el uniforme del Regimiento de Paracaidistas practicando tiro con una imagen del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Las imágenes se distribuyeron el día después de que Theresa May aceptara reunirse con el líder laborista para hablar sobre una posible solución a la puesta en marcha del Brexit.

Gavin Williamson, ministro de Defensa británico ha condenado el video y ha anunciado que ha su ministerio ha iniciado una investigación. Un portavoz dijo: "Somos conscientes de un video que circula en las redes sociales. Este comportamiento es totalmente inaceptable y cae muy por debajo de los altos estándares que espera el ejército. Se ha lanzado una investigación completa ".

A video of some British Para's firing shots at a picture of the UK leader of opposition, you ok with this @BritishArmy �� @BBCPolitics @Channel4News @guardian @OwenJones84 @DawnHFoster @itvnews @PeoplesMomentum @Peston @paulmasonnews @AaronBastani @SkyNews @AyoCaesar @ToryFibs pic.twitter.com/GHvz2fjogk

De momento, el Partido Laborista no se ha manifestado oficialmente aunque sí lo han hecho algunos de sus parlamentarios como Alex Sobel que ha pedido al Ministro de Defensa que intervenga en el asunto y ha utilizado las redes sociales para hablar sobre el asunto.

This needs urgent investigation by @GavinWilliamson. How can serving soldiers think it acceptable to use @jeremycorbyn the leader of the opposition for target practice. https://t.co/U1LkkEa6qB