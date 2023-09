Geólogo, en COPE: "Es improbable que haya réplicas y mucho menos que se sientan en España"

El terremoto de Marruecos ha sembrado la tragedia y mucho miedo por lo sucedido y ante las posibles réplicas. Expertos consultados por COPE, consideran que por el tipo de terremoto y su localización que “es muy improbable que se vayan a producir". Y menos que "se vayan a sentir en España". Así lo ha asegurado en La Mañana del Fin de Semana el geólogo Fran Canosa, al que, precisamente, el terremoto le ha pillado en Marrakech asistiendo junto con otros colegas a un congreso sobre Geología.

Como geólogo explica que las réplicas que podía llevar asociadas este terremoto "ya tuvieron lugar", y que algunas de ellas fueron "casi imperceptibles"

Fran Canosa tendría que estar hoy en las montañas de Atlas, el epicentro del terremoto. "En el congreso había prevista una visita de campo, si nos hubiera cogido allí lo mismo no lo estaba contando, porque fue la zona del epicentro del terremoto".

"Mucho miedo"

En su caso el terremoto lo vivió dentro de un taxi apenas unos minutos después de dejar la medina de Marrakech, una de las zonas más devastadas. "El viernes estaba cenando con un grupo de colegas sobre geoparques y nos marchamos de la zona de la medina 10 minutos antes de terremoto, así que me pilló en el taxi, donde noté un movimiento como si alguien lo estuviera agitando, me fijé que el volante no lo había movido".

En ese momento, recuerda " no le di importancia pero cuando llegué al hotel vi cantidad de gente en la carretera y el hotel lleno de fisuras".

Los pueblos, devastados

Un seísmo que ha afectado de manera especial al mundo rural con lo que la dramática cifra puede aumentar. "Hay pueblos en la montaña a lo que aún no ha llegado nadie", relata Samir, periodista marroquí a COPE.

Hay personas que se han quedado sin familia y profesores "que han perdido todos los alumnos", lamenta.