Cuando llegan buenas noticias desde países como Siria o Venezuela casi nos llevamos las manos a la cabeza pensando qué ha pasado. Son casi la excepción que rompen la regla. Son dos países que conoce muy bien Gabriel El Mokaabry, que vivió 9 años en Venezuela y 15 en Siria. Nació en Venezuela pero su nombre es sirio, y vive en España desde julio de 2016. “Todos mis padres, toda mi familia está en Siria, y me cuentan que la cosa va mejorando poco a poco”. La guerra se está acabando y “necesita levantarse otra vez”. “El destrozo ha sido enorme”.

Sigue manteniendo contacto con Venezuela pero, como él mismo asegura, “lo que está pasando es tremendo porque, aunque sea increíble, Siria está ahora mismo mejor que Venezuela”. “Un país rico, lleno de petróleo, ni siquiera el sueldo mínimo llega a los 30 dólares al mes, donde ni siquiera hay gasolina ahora mismo, es algo tremendo y, a mí, me duele de verdad”.

Su padr emigró a Ven3ezuela con 12 años con toda la familia, menos su tío que se trasladó a España. 36 años en los que vivió su padre en Venezuela, hasta 2001, cuando “empezaron los robos y los secuestros”. “Mis padres querían lo mejor para sus hijos y Siria, en aquel momento, era un país seguro, un país bonito, yo recuerdo que nunca cerrábamos la puerta con llave”.

“Cuando salí de Siria no fui a España primero, me fui directamente a Venezuela, pero no duré más de un mes, no aguenté más, porque entraba al supermercado y sólo había sal y yogurt”, confiesa Gabriel sobre los meses anteriores a llegar a España. “Lo que yo quería hacer no lo veía en Siria, pensé en mi país natal, quería recuperar mi español”, asegura.

“En Venezuela no podía andar por la calle con el móvil ni vestirme bien, porque hay inseguridad. Me roban, me matan, por 100 dólares solo matan a una persona”, reconoce Gabriel apenado, recordando su mes de regreso a su tierra de origen.