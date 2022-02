Freedom Convoy, el movimiento antivacunas de camioneros que bloquea Canadá y que ya ha llegado a Europa

Las vacunas de la covid han sido el avance que han permitido a la población ver la luz al final del túnel de la pandemia. La ciencia muestra los efectos positivos de este compuesto que reduce la mortalidad en gran medida al disminuir los síntomas del virus. Sin embargo, desde el anuncio del inicio de la campaña de vacunación han aparecido algunos sectores de población que se han posicionado en contra de este compuesto. Estos antivacunas alegan libertad para administrarse o no el suero y en algunos países se han producido manifestaciones en contra de obligatoriedad de la vacunación por parte de las autoridades.

El último episodio masivo de aglomeraciones se ha originado en Canadá. El pasado 29 de enero se produjeron movilizaciones antivacunas protagonizadas por camioneros tras el anuncio de que todos los camioneros que tengan que cruzar a Estados Unidos para comerciar deben estar vacunados. Estas protestas fueron apoyadas por miles de personas bajo el nombre de 'Freedom Convoy' ('Tren de la Libertad' en español).

Los camioneros provocaron un bloqueo en Ottawa, capital de Canadá, y han cortado las principales vías de acceso a diferentes ciudades amenazando la economía del país con la promesa de que no retirarán sus camiones hasta que el Gobierno retire las restricciones de vacunación en el país. Este movimiento está extendiendo a Europa, otros países como Francia o Bélgica han prohibido este tipo de manifestaciones para evitar que se produzca en París y Bruselas e incluso en España se están gestionando concentraciones.

El ruido de las bocinas y el griterío de los manifestantes se han apoderado de Ottawa y otros puntos de Canadá. El centro de la capital está inoperante por el bloqueo de centenares de camiones y los puntos de bloqueo que más preocupan al Gobierno canadiense son el de la capital y el del puente de la frontera con Estados Unidos. Cientos de camioneros y manifestantes canadienses, con banderas y pancartas, han cortado el tráfico del puente de Ambassador que une la ciudad de Windsor, en la provincia de Ontario, con el estado de Detroit, en Estados Unidos. El bloqueo amenaza la economía y pone en peligro la cadena de suministros, ya que solo por este puente se produce el 30% del transporte terrestre entre ambos países de Norteamérica.

El primer ministro, Justin Trudeau, ha sido evacuado de su residencia habitual algo considerar que su vida estaba en peligro y este conflicto podría afectar a la popularidad de Trudeau. Por su parte, el líder canadiense ha criticado que estas protestas "están poniendo en peligro" la economía y el trabajo de algunos empleados: "Están tratando de bloquear nuestra economía, nuestra democracia y la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Esto tiene que parar (...) La gente de Ottawa no merece ser acosada en sus propios vecinos", critica. A través de su cuenta de Twitter, el líder canadiense instó a los manifestantes a que cesen en sus protestas.

The blockades in Windsor and Ottawa are endangering jobs, impeding trade, threatening the economy, and obstructing our communities. They must stop. I spoke about that with @FordNation tonight – our teams will keep working to support Ontarians and get the situation under control.