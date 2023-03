Francia teme hoy un estallido de violencia por la huelga contra la reforma de las pensiones

Décima jornada de huelga general en Francia en contra de la reforma de las pensiones aprobada por Macron por decreto. El gobierno refuerza la presencia policial ante el temor de que las manifestaciones de este martes sean más violentas que en días anteriores.

El gobierno teme un estallido de violencia y ha desplegado 13000 policías y gendarmes por toda Francia.

Al mismo tiempo los sindicatos se inquietan por los métodos de mantenimiento del orden. Ante este de clima explosivo, el líder de sindicato reformista propone a Emmanuel Macron una salida para la crisis. "Hay que dejar en suspenso la jubilación a los 64 años porque es lo que polariza todas las protestas y darse un mes y medio para que varias personas medien y nos sentemos a la mesa para ver sobre qué aspectos puede haber o no un compromiso social".

Por lo pronto, no es seguro que Macron acepte esta propuesta ya que para él, el aumento de la edad de jubilación es una condición sine qua non.

Mientras tanto y a la espera de la gran manifestación parisina de este martes por la tarde, se suceden los bloqueos en universidades, refinerías o ahora mismo en la estación de Lyon en París.



El jefe de Estado reunió este lunes en el Elíseo a sus tropas, a quienes animó a negociar con los sindicatos en busca de una salida a la ecuación en la que está enquistado el país, la de tratar de acabar con las protestas sin retirar su discutida reforma.

MACRÓN, SIN TREGUA



Los líderes sindicales no parecen por ahora dispuestos a reducir la presión, en vista de la buena acogida que están teniendo sus concentraciones, que igualan en movilización a las más numerosas registradas en este país.



El pasado jueves, en la primera jornada de protesta tras la adopción del texto sin voto parlamentario, sacaron a la calle a 3,5 millones de personas, según sus cuentas, algo más de un millón, según las del Ejecutivo, en ambos casos al nivel del récord que se había conseguido el pasado 7 de marzo.



La de hoy, será una buena oportunidad para demostrar que esa movilización sigue intacta y que, a la espera de que la reforma de las pensiones sea refrendada por el Consejo Constitucional, no quieren dar tregua al presidente.



"DESLEGITIMAR EL ORDEN"



El presidente colocó en el punto de mira a la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, a quien acusó de estar tejiendo "un proyecto político que trata de deslegitimar el orden razonable, las instituciones y sus instrumentos".



"La siguiente etapa será deslegitimar el Constitucional", aseguró Macrón, según narraron algunos de los asistentes a la reunión con su núcleo duro, entre los que figuraba, además de la actual primera ministra, Élisabeth Borne, y uno de sus antecesores, Edouard Philippe.



Las escenas de violencia que se vivieron la pasada semana en París y en algunas ciudades del país han calado en la opinión pública, que rememoró los incidentes más duros que a lo largo de 2019 provocaron los chalecos amarillos, una radicalidad que acabó por hacerles perder el apoyo de la calle.



Los incidentes acabaron con 457 detenciones y 441 policías heridos, una situación que tuvo su réplica este sábado durante una manifestación ecologista contra unos embalses artificiales para el riego agrícola.



La extrema izquierda sostiene que Macron vuelve a apostar por dejar que la violencia se apodere de las manifestaciones para desacreditar el objeto de su lucha.



La respuesta del Gobierno volvió a ser un despliegue policial "sin precedentes" frente a la manifestación de mañana martes, con 13.000 agentes, mil más que el pasado jueves, según anunció hoy el ministro del Interior, Gérald Darmanin.



"Hemos detectado riesgos muy importantes contra el orden público", aseguró en rueda de prensa el ministro, que indicó que han detectado 2.000 individuos radicales de ultraizquierda, algunos procedentes del extranjero, dispuestos a poner en jaque "las instituciones del estado".



Si las ocho primeras jornadas de protesta contra la reforma de las pensiones se desarrollaron sin incidentes, desde el pasado día 16 la violencia se han instalado en el país, relató el ministro, que indicó que en ese periodo 128 edificios públicos han sido atacados, 114 oficinas de parlamentarios vandalizados y se han registrado 2.200 incendios voluntarios.



Como Macron, Darmanin puso el foco sobre la izquierda, a la que acusó de no condenar con firmeza la violencia contra la policía, lo que, dijo, "contribuye a legitimarla".



La tensión sigue en niveles altos y, en paralelo, la popularidad del presidente no deja de desplomarse. El último sondeo, publicado por la radio RTL, asegura que ha caído seis puntos y que ya solo el 28 % de la población considera su acción positiva, su nivel más bajo desde noviembre de 2018, en los primeros compases de los chalecos amarillos.

DISPOSITIVO SIN PRECEDENTES

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha anunciado la movilización de 13.000 policías y gendarmes con vistas a la jornada de huelga general en la que se prevén masivas movilizaciones de protesta contra la reforma de las pensiones.

El "dispositivo sin precedentes", en palabras de Darmanin, incluye a 5.500 policías activos en París, aunque también habrá importantes contingentes en Lyon, Rennes, Nantes, Dijon y Burdeos, donde se esperan disturbios.

"Pido a la policía y a los gendarmes que no respondan a ninguna provocación. Estas provocaciones son sólo el acto de quienes les desean el mal", ha advertido. Además, ha realizado un solemne llamamiento "a todos los representantes electos de la República a condenar con la mayor firmeza y sin la menor ambigüedad la violencia cometida contra la policía".