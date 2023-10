Francia en alerta máxima: Desalojan el Palacio de Versalles, el Louvre y la estación de Lyon

Dos de los emblemas turísticos de Francia, el museo del Louvre y el palacio de Versalles, y la concurrida estación de trenes parisina Gare de Lyon fueron este sábado evacuadas y cerradas temporalmente debido a falsas amenazas terroristas.



El asesinato el viernes a cuchilladas del profesor Dominique Bernard dentro del liceo Gambetta de la ciudad de Arrás a manos del joven ruso-checheno Mohamed M. ha despertado los temores en un país de nuevo en máxima alerta terrorista y todavía convaleciente por los 272 muertos que ha contabilizado por ataques islamistas desde 2012.



El Louvre y el palacio de Versalles, que juntos suman unos 15 millones de turistas, tuvieron que cerrar sus puertas después de una multitudinaria evacuación que se realizó sin incidentes. A media tarde, fue el turno de la Gare de Lyon, una estación que comunica París con el sureste francés.



El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, matizó que en todas esas amenazas de atentado "no había un peligro real", pues ni se detectaron bombas ni había nadie en vías de perpetrar un ataque.



"Enviamos a los especialistas en detección de explosivos después de haber evacuado", expuso Darmanin, quien dijo que, por precaución, ese el modus operandi cuando se reciben amenazas.



"Detenemos de inmediato a las personas que hacen esas llamadas (de amenazas de ataques)", agregó.



Darmanin quiso enviar un mensaje de tranquilidad, en una jornada en la que se disputan dos cuartos de final de la Copa del mundo de Rugby, en Marsella y Saint-Denis, que atraen a varias decenas de miles de espectadores.



"Vamos a reforzar todavía más esa presencia en partidos como el de esta noche en el Estadio de Francia (Saint-Denis)" donde se enfrentan Irlanda y Nueva Zelanda, adelantó el ministro, quien acudió a este encuentro.



En su conferencia de prensa, Darmanin insinuó de nuevo que el ataque del pasado día 7 del grupo islamista palestino Hamás contra Israel ha podido inspirar el atentado de Arrás y aseguró que intentará que se cambie la ley para poder expulsar sin dilación a todos los extranjeros considerados "peligrosos" (como Mohamed M., fichado por islamista).



En una intensa jornada política, la primera ministra, Élisabeth Borne, participó en la entrega de premios escolares Samuel Paty, el profesor de secundaria que fue decapitado hace exactamente tres años por un joven islamista también de origen checheno.



Borne aseguró que su gobierno estará "a la altura" para proteger a una comunidad educativa traumatizada.



"No cedemos ni un paso ante la violencia. Nos enfrentaremos a ella y la combatiremos (..) La escuela es un santuario, debe ser preservado de todo fanatismo", añadió.



ONCE DETENIDOS



Las autoridades francesas ya han detenido a diez allegados de Mohamed M., quien está arrestado en las dependencias de los servicios secretos franceses en las afueras de París.



De acuerdo con fuentes oficiales, entre los arrestados, figuran dos de los hermanos de Mohamed M., su madre, su hermana, su tío y dos personas de nacionalidad bielorrusa.



Este tipo de detenciones dentro del círculo más próximo del asaltante son muy comunes en Francia cuando se tratan de atentados islamistas.



Los agentes pretenden extraer el máximo de información durante esas custodias policiales, que, en caso de terrorismo, puede extenderse hasta las 144 horas (seis días).



Mohamed M., de nacionalidad rusa y de 20 años, se ha negado, de momento, a declarar.



En medio del temor por un nuevo ataque islamista, el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó desplegar hasta 7.000 militares de la operación "Sentinelle" hasta este lunes en todo el territorio francés.



Mohamed M. estaba seguido por los servicios secretos franceses por sus afinidades islamistas y llegó a ser interrogado por la policía en la víspera del atentado.



Los agentes le dejaron entonces en libertad al no encontrar indicios de que fuese a pasar al acto. Sin embargo, el propio Darmanin ha negado fallos en la inteligencia francesa.