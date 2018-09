Filipinas se prepara para la llegada del tifón más fuerte del año

El tifón Mangkhut, catalogado como el más potente del año, entrará este miércoles en las Filipinas, que se prepara ante la llegada de la tormenta que azotará con más fuerza la isla de Luzón, en el norte del país. Con categoría 5, Mangkhut, bautizado Ompong en Filipinas, se ha fortalecido en las últimas horas y se mueve con vientos de 200 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 245 kilómetros hora, según el servicio meteorológico filipino.

Category 5 Super Typhoon #Mangkhut is now the strongest storm on the planet for 2018 as its 1-min. maximum sustained winds reached 260 km/h. It is still heading towards Extreme Northern Luzon.



