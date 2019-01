El FBI investigó si Trump trabajaba "secretamente" para Rusia

El FBI inició una investigación para determinar si el presidente estadounidense, Donald Trump, trabajaba "secretamente" para Rusia, después de que el mandatario despidiera al entonces director de ese cuerpo de inteligencia, James Comey, ha informado el diario The New York Times.

De acuerdo al rotativo neoyorquino, que cita de manera anónima a ex funcionarios del FBI y otras fuentes cercanas a la investigación, la cúpula de la agencia de inteligencia estaba "preocupada" por el comportamiento de Trump tras el despido de Comey.

"Se preocuparon tanto por el comportamiento del presidente que comenzaron a investigar si había estado trabajando en nombre de Rusia contra los intereses estadounidenses", apunta el periódico.

