COPE
Podcasts
Internacional
Internacional

Varias decenas de fallecidos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí en el sur de Suiza

El medio público Radio Télévision Suisse (RTS) apunta que el incendio se produjo en el contexto de las celebraciones de fin de año

Vista aérea de Crans-Montana

Alamy Stock Photo

Vista aérea de Crans-Montana

Redacción digitalEuropa Press

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un incendio en el restaurante 'Le Constellation', en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais (en el sur del país), ha producido la muerte de varias personas y ha dejado multitud de heridos, según informan distintos medios locales del país helvético.

Si bien todavía no hay cifras de fallecidos ni de heridos, el medio público Radio Télévision Suisse (RTS) apunta que el incendio se produjo en el contexto de las celebraciones de fin de año.

Además, aunque de momento se desconoce el origen del fuego, se menciona que el incendio pudo haberse desatado tras "una o más explosiones".

Varias dotaciones de emergencia, con helicópteros y ambulancias, se encuentran ya desplegadas en el lugar.

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking