Europa no se acaba de quitar la mascarilla

A finales del año pasado la variante Ómicron desató todas las alarmas en la Unión Europea. Las navidades llegaron con un reguero de contagios que pusieron en peligro el desconfinamiento que se estaba viviendo gracias al suministro de vacunas en todos los países comunitarios.

Gracias a los confinamientos parciales que se pusieron en marcha y a la eficacia de las vacunas, los países europeos decidieron de nuevo empezar a relajar las restricciones. Muchos entonces adoptaron por una medida muy ambiciosa y que generó un gran debate social: retirar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los espacios interiores.

En Bélgica la mascarilla dejó de ser obligatoria el pasado 7 de Marzo. Se convirtió así en uno de los primeros países europeos en adoptar esta decisión. En estos momentos solo es necesario el uso de la mascarilla en hospitales, centros sanitarios y en el transporte público. Durante los primeros días se observó un aumento considerable de los contagios, no obstante, la situación se ha conseguido estabilizar de nuevo.

Una semana después Francia decidió adoptar la misma medida. Francia, con una población seis veces superior a la de Bélgica, registró un aumento considerable de los contagios. Este incremento tiene su explicación en que desde hace semanas el país atraviesa una campaña electoral en la que se han multiplicado los mítines y las aglomeraciones. Además, como en muchos otros lugares de Europa hay fallecidos por otras patologías pero que al tener la enfermedad contabilizan también como fallecidos por coronavirus.

En Alemania es obligatoria la mascarilla FPP2 para acceder al transporte público, hospitales y residencias de ancianos. Esto se debe principalmente a que la mayoría de la población según las encuestas publicadas creen que todavía es pronto para dejar de usar definitivamente las mascarillas.

En Italia, Grecia y Portugal las mascarillas en interiores siguen siendo imprescindibles. Tres países que por cierto impusieron restricciones en los viajes a finales del año pasado de manera unilateral y sin contar con las recomendaciones que impuso la Unión Europea.

En Italia sigue siendo obligatoria por ejemplo para acceder a los cines, teatros y restaurantes.

Grecia quiere esperar al fin de la semana santa ortodoxa para poner en macha nuevas medidas, de todas formas, todo apunta a que la mascarilla en los interiores seguirá siendo obligatoria por lo menos hasta el mes de Junio.

Como podemos observar todavía no podemos decir que Europa es un espacio libre de mascarillas. Hay países que temen que una nueva variante vuelva a golpear a sus sistemas sanitarios ya de por sí profundamente debilitados por las pasadas olas de la pandemia. La mascarilla en el exterior es algo del pasado, no obstante, si viajamos esta primavera o este verano por Europa, no está de más tener una mascarilla cerca porque en varios países seguirá siendo obligatoria en espacios interiores.