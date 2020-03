¿Está Europa actuando correctamente en la crisis del coronavirus?

Miles de muertos a diario por coronavirus, hospitales colapsados, personal sanitario sin recursos y empresas obligadas a cerrar porque no tienen ingreso alguno. Es desolador pero desgraciadamente es la imagen real que está dejando la pandemia en la mayoría de los países europeos.

Ante esta situación solo cabe una pregunta: ¿hay solidaridad entre los países europeos?. Esta crisis una vez está sacando lo peor de los países. Además, vuelven a surgir las diferencias entre los ricos del norte y los pobres del sur que tanto daño hicieron durante la crisis económica de 2008.

Países con Francia y Alemania bloquearon las exportaciones de material sanitario cuando comenzó a propagarse el virus, otros rápidamente cerraron sus fronteras y para terminar Holanda está poniendo todas las trabas posibles para que se alcance un acuerdo económico que trate de paliar la crisis económica que se está generando.

El coronavirus ha llegado a Europa, no es un problema particular de un país en concreto. Italia y España son los que peor lo están pasando con miles de muertos a sus espaldas por eso exigen una respuesta común que no acaba de llegar.

En las últimas horas se ha celebrado una nueva cumbre europea con los líderes de los 27 países. Un encuentro que ha puesto de manifiesto la ineficacia y la torpeza de los jefes de gobierno incapaces de alcanzar un acuerdo mientras que exigen a millones de personas que estén sin salir de sus hogares.

Ahora mismo encima de la mesa está la compra de deuda prometida por el Banco Central Europeo, el dinero que va a poner la Comisión Europea y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. No obstante, falta el golpe definitivo que solo pueden dar los líderes europeos. Solo ellos pueden decidir sobre la emisión de eurobonos y el uso que se le da al MEDE, al mecanismo europeo de rescate con capacidad de 410.000 millones de euros.

A través de ambos mecanismos se podría conseguir el dinero necesario para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus. El problema es que países como Alemania o Países Bajos no lo están poniendo fácil, es más, han llegado a criticar a España e Italia por no haber ahorrado lo suficiente en tiempos de bonanza. Sin duda alguna, unas declaraciones que han provocado un enorme malestar en la Unión Europea.

En esta ocasión España e Italia cuentan con más aliados. Después de muchos años se han puesto serios porque en primer lugar hay miles de muertos y en segundo porque la situación lo exige. Los líderes se volverán a ver en 15 días, para entonces muchos esperan que estén a la altura de las circunstancias y den la respuesta que todos esperan.