Esta es la campaña para promover el uso del casco que ha indignado a Alemania

El ministro de Transportes alemán, Andreas Scheuer, ha sido el promotor de esta campaña en la que se pueden ver imágenes en ropa interior de varios modelos con el lema: “Look like shit. But saves my Life” (Parece una mierda, pero te salva la vida). La intención de esta campaña es resaltar la importancia del uso del casco en bicicleta. Junto a las imágenes en ropa interior, publican las cifras de víctimas mortales que no llevaban casco en sus accidentes de tráfico.

432 ciclistas perdieron la vida el pasado año (2018) en Alemania, según datos de la Asociación de Seguridad Vial del país germano. En esa cifra de muertos con bicicleta, no se especifica si llevaban a no casco, pero esta campaña busca concienciar sobre todo a los jóvenes, que tienden a evitar el uso de este importante “salvavidas”.

El público al que va dirigido esta campaña, es claramente joven, de edades comprendidas que no superan los 30 años. Y por ello, el ministro alemán ha decidido usar la figura de hombres y mujeres jóvenes ligeros de ropa pero con el casco de la bicicleta.

Llama la atención también que el lema se ha transmitido en inglés, y no en alemán, pero como ha explicado el ministro, es un idioma que dominan los jóvenes a los que va dirigida la campaña.

1. Aufmerksamkeit erzielen. ✅



2. Die Zielgruppe erreichen. ✅



3. Für Diskussionen sorgen. ✅



4. Handlungen beeinflussen. ✅



Mit #HelmeRettenLeben hat das @BMVI alles richtig gemacht. Und ich fahre nun mit Helm.



Saves my life. pic.twitter.com/zbATtf8Fdg — Daniel Mack (@danielmack) 24 de marzo de 2019

La opinión pública alemana no ha acogido nada bien esta campaña. Se ha catalogado de sexista, de mal gusto, tendenciosa y de promocionar “un trozo de carne fresca”. Realmente ha sido una propuesta muy criticada pero el ministro de Transportes alemán se ha defendido con que lo que intenta es que el uso del casco entre los jóvenes ciclistas de entre 17 a 30 años suba del escaso y preocupante 8%.