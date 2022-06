España considera “capital” mantener la unidad entre Unión Europea y OTAN

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró este lunes que es capital mantener la unidad entre la Unión Europea (UE) y la OTAN y que la cumbre atlántica de Madrid será crucial para la seguridad de Europa, la euroatlántica y la defensa de la democracia, más aún en el contexto de la guerra de Ucrania.

"No podemos olvidar que este conflicto -añadió- también tiene un impacto indirecto, pero muy intenso en zonas como Latinoamérica o en África subsahariana porque el bombardeo ruso a los campos de cultivo y el bloqueo de los puertos ucranianos contribuye a una crisis de seguridad alimentaria en estas regiones.

El ministro intervino en la presentación, en Casa de América, del último número de la revista Política Exterior, "Renovar el vínculo transatlántico", donde colabora con el artículo Una alianza por la paz, la seguridad y la democracia.

Insistió Albares en que la coordinación entre países europeos y Estados Unidos es una auténtica necesidad y no una alternativa.

Creemos en una Europa fuerte en defensa que refuerza a la OTAN, y viceversa. Creemos en un futuro compartido con nuestros aliados transatlánticos, que refuerza su vínculo y con capacidad para adoptar una respuesta propia, subrayó.

En un debate posterior, el editor de Política Exterior y exministro español de Exteriores, Josep Piqué, constató que la cumbre de la OTAN de finales de junio en Madrid sería absolutamente diferente sin la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Uno de los errores de Putin (presidente de Rusia) fue pensar que Estados Unidos tenía toda su atención en el indopacífico y que eso iba a limitar su apoyo a Europa. Es cierto que los europeos nos vimos obligados a hacernos mayores al ser testigos de esta agresión, asumimos esa madurez y la responsabilidad de la seguridad y defensa en el continente europeo, indicó Piqué.

En el debate se discutieron términos como la autonomía o soberanía estratégica de la Unión Europea, que tiene como propósito que la UE pueda ser un actor global geopolítico efectivo, pero también con sus socios siempre que sea posible.

El embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold, explicó que esa autonomía tiene un significado abierto, no tiene que ver con un aislamiento de la UE.

No queremos apartar al resto del mundo, no queremos aislarnos y erigir nuevas fronteras y no significa exclusivismo, sino la necesidad de conseguir un mundo abierto basado en metas a largo plazo, aseguró.

Piqué insistió en que lo importante es avanzar en un proceso para que la UE tenga un contenido más allá de lo comercial y lo económico.

En relación con la Brújula Estratégica, las prioridades internacionales de la UE en seguridad y defensa, la exministra española de Exteriores Ana Palacio explicó que es un baño de realismo necesario para una defensa europea suficiente, lo que sintetizó como "menos palabras y más actos". EFE

