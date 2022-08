El escritor Salman Rushdie permanece hospitalizado con respiración asistida tras ser atacado en Nueva York

El escritor Salman Rushdie, atacado este viernes con un puñal por un joven durante una conferencia en el noroeste del estado de Nueva York, sobrevive con respiración asistida, según ha apuntado su agente, Andrew Wylie, en un mensaje al diario The New York Times. "No hay buenas noticias -dijo el agente- Salman perderá probablemente un ojo y tiene cortados los nervios de un brazo, y el hígado también fue apuñalado y está dañado".

Poco antes de esta declaración, la policía del estado de Nueva York reveló que el escritor había sido ingresado en el Hospital Eire, en Pensilvania, donde Rushdie "seguía en el quirófano" seis horas después del ataque, lo que da idea de la gravedad de su estado.

El agresor, que ha sido detenido, es un joven de 24 años de nombre musulmán, Hadi Matar, y residente en Nueva Jersey. Por el momento, aún no ha revelado los motivos de su ataque, que se produjo a las 11 de la mañana local, cuando Rushdie se disponía a participar en una conferencia sobre las ciudades refugio, en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie y de la frontera con Canadá.

Desde 1989 pendía sobre Rushdie una condena a muerte, cuando el ayatolá Jomeini de Irán pronunció una fetua para condenar la publicación de su libro Versos Satánicos, considerado blasfemo por sus críticas al islam.

Rushdie, que reside en Estados Unidos (concretamente en Nueva York) desde el año 2000, tenía previsto participar en una conferencia organizada por City of Asylum para hablar precisamente sobre "su experiencia como artista exiliado en Estados Unidos", junto a Henry Reese, presidente de la organización.

La conferencia de Rushdie -que según la organización no es la primera que pronuncia allí- llevaba por título "Más que cobijo" e iba a tratar sobre el carácter de Estados Unidos "como tierra de asilo y hogar para la libertad de expresión creadora". A las 11 de la mañana (15.00 GMT), momentos antes de que comenzara la conferencia, un joven se abalanzó sobre Rushdie y Reese, a los que atacó con una navaja o cuchillo.

El portavoz policial dijo que Rushdie y Reese (apuñalado también en la cara) fueron atendidos en un primer momento por un médico presente en la conferencia, antes de ser evacuados con un helicóptero al Hospital Eire de Pensilvania.

Muestras de repulsa tras el ataque

El ataque a Rushdie despertó muestras de repulsa. Los primeros en expresarse fueron el PEN America Club, gremio de escritores desde siempre muy involucrado con la libertad de expresión y del que Rushdie fue presidente. "Estamos profundamente preocupados por las noticias (...) Condenamos el ataque y le deseamos una pronta recuperación", señaló a través de Twitter PEN International.

Desde India, país natal del escritor (nació en Bombay), llegaron inmediatamente mensajes de condena: "El ataque a Salman Rushdie en Nueva York es cobarde. Este es el resultado de campañas de odio llevadas a cabo sistemáticamente por fanáticos y que radicalizan a seres humanos comunes", escribió en Twitter Tushar Gandhi, bisnieto del líder pacifista indio mahatma Gandhi.

Los mensajes de condena también llegaron desde numerosos escritores del sur de Asia, como el indio Amitav Ghosh, que se mostró "horrorizado" por lo sucedido, o la escritora bangladesí Taslima Nasrin, que también ha sido amenazada por sus comentarios sobre el islam y que subrayó que el ataque se había producido a pesar de que Rushdie contaba con la protección de varios guardaespaldas desde 1989.

Hasta el momento, el Gobierno de Irán ha guardado silencio, pero la principal agencia oficial, IRNA, escribió en su servicio en inglés: "Salman Rushdie, el autor apóstata de los Versos Satánicos, ha sido atacado en Nueva York (...) Rushdie es autor de los Versos Satánicos, novela blasfema sobre el islam publicada en 1988 que despertó la ira de los musulmanes, lo que culminó en una fetua del Imam Jomeini llamando a la muerte de Rushdie".