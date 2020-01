La enigmática foto de Trump con Obama que no ha dejado a nadie indiferente

Es de sobra conocida la tendencia informal, y en ocasiones explosiva, con la que Donald Trump hace uso de su cuenta de Twitter. El presidente de Estados Unidos ha colgado este viernes un fotomontaje sin ningún texto que la acompañara en el que el propio mandatario sale en lo que parece ser la Torre Trump de Nueva York. En el exterior del edificio, colgado del cristal y con unos prismáticos apuntando al presidente, está su antecesor en el cargo, Barack Obama.

El 'meme' hace referencia a las acusaciones de Trump en las que denuncia que Obama le espió de forma ilegal en el transcurso de la campaña presidencial de 2016.

Sobre la acusación de supuesto espionaje, una tuitera señalaba que "el escándalo del espionaje está a punto de estallar. Obama y su FBI mintieron e incumplieron la FISA [Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, por sus siglas en inglés] para obtener una orden con la que espiar al candidato republicano a presidente. Pusieron espías en su campaña e incluso les pusieron trampas a miembros de su equipo de campaña. Pensad en la magnitud de eso".

Spygate is about to blow. Obama and his FBI lied and defrauded the FISA court in order to obtain a warrant to spy on the GOP candidate for president. The placed Spies in his campaign even setting up honey traps to entrap campaign members. Think about the magnitude of that.