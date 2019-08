Enfrentamientos con gas lacrimógeno en Bayona (Francia) durante una marcha contra el G7

La Policía francesa y manifestantes contra la cumbre del G7 de Biarritz, que han secundado una marcha no autorizada en la localidad vasco francesa de Bayona, han mantenido enfrentamientos durante este sábado por la tarde.

Los agentes galos han intentado disolver con camiones de agua y gases lacrimógenos la manifestación anticapitalista que no había sido comunicada. Varios de los participantes en la marcha, que llevaban la cara y cabeza tapadas con pañuelos, han lanzado objetos contundentes contra los agentes, que han procedido a cargar contra ellos.

#G7Biarritz Excessive use of tear gas by fench police as always. Wall to wall coverage of #HongKongProtest but you won’t see this #Bayonne #G7 #AntiG7 #Macron #France



