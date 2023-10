El Ejército de Israel realiza una segunda incursión nocturna con tanques en Gaza

El Ejército de Israel ha llevado a cabo este viernes de madrugada una nueva incursión con tanques en la Franja de Gaza, en una operación en la que también han actuado vehículos aéreos no tripulados y helicópteros militares, atacando "decenas de objetivos" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Durante el último día, fuerzas de infantería y blindados, acompañados por drones y helicópteros armados han atacado el centro de la Franja de Gaza", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), publicado en su perfil de la red social Twitter.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



?? Anti-tank missile launch sites

?? Command & control centers

?? Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby