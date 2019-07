EE.UU. denuncia el acoso de un avión de combate venezolano en espacio aéreo internacional

Un avión de combate Sukhoi SU-30 venezolano, de fabricación rusa, "siguió de forma agresiva" una aeronave EP-3 estadounidense que cumplía una misión aprobada en espacio aéreo internacional, denunció hoy el Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (SouthCom).

"#Venezuela SU-30 Flanker siguió de forma agresiva a la aeronave estadounidense EP-3 a una distancia insegura el 19 de julio, poniendo el peligro la tripulación y la aeronave", señaló el SouthCom en su cuenta de Twitter.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP