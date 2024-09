Edmundo González agradece al gobierno de España por la "acogida y protección" tras su asilo político

El ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha emitido un comunicado en redes sociales un día después de llegar a España por su asilo político, en el que agradece al Gobierno de España por su acogida tras la orden de detención por parte de Venezuela.

"He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela", relata Edmundo.

Justifica su salida a, sobre todo, defender a su familia y buscar lo mejor para Venezuela: "Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela".