Donald Trump "pide" a sus empresas salir de China y "buscar otras alternativas"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que responderá este mismo viernes a la nueva batería de aranceles que el Gobierno chino ha impuesto a bienes estadounidenses por valor de 75.000 millones de dólares, en lo que supone un nuevo episodio en la guerra comercial entre ambas potencias.

"Responderé a los aranceles chinos esta tarde. ¡Esta es una gran oportunidad para Estados Unidos!", sostuvo el mandatario en un mensaje divulgado en su cuenta personal de Twitter.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

En una cadena de tuits publicada pocas horas después de conocerse la decisión de Pekín, Trump acusó al gigante asiático de haber robado a su país "cientos de millones de dólares" mediante la apropiación indebida de propiedad intelectual y se comprometió a no permitir que esta situación continúe.

"No necesitamos a China y, francamente, estaríamos mucho mejor sin ella. La vasta cantidad de dinero obtenido y robado por China a Estados Unidos, año tras año, durante décadas, debe acabar y lo hará", agregó.

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca, que desde que llegó a la Presidencia ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a la deslocalización de empresas, "ordenó" a las compañías nacionales que comiencen a evaluar "una alternativa" al país asiático para llevar a cabo su producción.

"Por la presente, nuestras grandes empresas estadounidenses tienen órdenes de comenzar a buscar una alternativa a China, incluida la posibilidad de traer sus compañías de vuelta a casa y elaborar su productos en EE.UU.", señaló.

Por último, el presidente Trump exigió a las principales empresas de mensajería del país -FedEx, Amazon, UPS y el Servicio Postal de EE.UU.- que comiencen a "localizar y rechazar" cualquier envío procedente de China que contenga fentanilo, un analgésico sintético 50 veces más potente que la heroína y que generalmente llega a EE.UU. desde el país asiático.

"El fentanilo mata a 100.000 estadounidenses cada año. El presidente Xi (Jinping) dijo que esto iba a terminar, pero no fue así", lamentó.

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) informaron a comienzos de agosto que las muertes por sobredosis de drogas de todo tipo parecen haber disminuido en EE.UU. en 2018 por primera vez en casi tres décadas, al dar cuenta de unas 68.000 muertes el año pasado comparado con más de 70.000 en 2017.