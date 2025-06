Donald Trump deja la puerta abierta a un ataque militar de Estados Unidos contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que las autoridades de Irán propusieron llevar a cabo una reunión en la Casa Blanca para negociar sobre el programa nuclear iraní y ha asegurado que todavía "no es demasiado tarde" para que Teherán se sume a las conversaciones.

"Eso es valiente, pero no es fácil para ellos hacerlo. Lo sugirieron porque yo no puedo ir ahora por todo lo que está pasando", ha indicado en declaraciones a la prensa, agregando que las conversaciones no se dieron porque "en el último minuto" rechazaron esa posibilidad.

El presidente Trump también ha dejado en el aire una posible intervención de Estados Unidos. "Puede que lo haga o puede que no. Nadie sabe qué voy a hacer. Les puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. Y les he preguntado: "¿Por qué no habéis negociado conmigo antes?", ha dicho, agregando que "están totalmente indefensos" y que "no tienen ninguna defensa aérea".

Asimismo, el magnate republicano ha resaltado que Irán ha sido un "matón de patio de colegio" durante mucho tiempo. "Durante 40 años han estado diciendo 'Muerte a Estados Unidos, 'Muerte a Israel', muerte a cualquiera que no les guste", ha precisado.