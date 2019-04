Don Juan Carlos y doña Sofía acuden juntos a un partido de su nieto Pablo en Alemania

Con total naturalidad, los reyes eméritos han reaparecido juntos este fin de semana en Hannover, Alemania, para animar a su nieto Pablo Nicolás Urdangarín en un importante partido de la Bundesliga juvenil de balonmano. Desde el pasado mes de septiembre, tras terminar los estudios de secundaria en Ginebra, Pablo vive en una residencia deportiva junto al resto del equipo en el este de Hannover y entrena a diario en un polideportivo cercano. El entrenador del TSV Hannover-Burgdorf es Antonio Carlos Ortega, amigo personal de sus padres y que asistió incluso a su boda en Barcelona el 4 de octubre de 1997, junto con Iñaki Urdangarin olímpico en varios juegos consecutivos y ganador de las cinco Copas de Europa consecutivas (1996-2000) y del bronce en Sídney. La disciplinada vida de Pablo en Hannover, entre entrenamientos y clases de alemán, se ha roto por unas horas con la visita de toda la familia a los cuartos de final de la Copa alemana.

La primera en llegar al Gudrun-Pausewang-Halle de Burgdorf fue la infanta Cristina, que asistió a los ejercicios de calentamiento. Don Juan Carlos y doña Sofía, sonrientes, llegaron poco antes de comenzar el partido junto a la infanta Elena y la madre de Iñaki Urdangarín, Claire Liebaert, que ocupó la primera fila en el graderío junto al resto de la familia portando una improvisada pancarta en la que podía leerse “You can do it! ¡Vamos!”.

Todos ellos llevaban al cuello la bufanda verdiblanca del TSV Hannover-Burgdorf que les fue entregada a modo de bienvenida por el director general de los “Recken”, Eike Korsen. El apoyo resultó causar efecto y el equipo de Pablo ganó el partido de cuartos de final de la Copa Alemana contra el HSG Weltzlar por 23 tantos contra 17.