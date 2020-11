Dolly Parton financió con más de un millón de dólares la vacuna de Moderna contra la covid-19

Farmacéuticas e investigadores de todo el mundo trabajan sin parar para dar con la ansiada vacuna contra el coronavirus. Han sido muchas personas las que han contribuido y donado a las empresas para encontrarla. La última ha sido la cantante y actriz estadounidense, Dolly Parton, que hizo un donativo de un millón de dólares (en torno a 842.000 euros) a la farmacéutica Moderna, tal y como ha informado el diario británico The Guardian.

En las notas al pie de página de un nuevo artículo publicado en el 'New England Journal of Medicine', se muestran los fondos que han recibido para el desarrollo de la vacuna. De hecho, en la sección de 'financiación y divulgaciones' del mismo artículo, se revela que la donación se realizó a través del 'Fondo de Investigación Dolly Parton COVID-19 (Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt)".

The important thing to know is Dolly Parton funded the moderna vaccine and will save us all because she is good. pic.twitter.com/BDO6H46vYp