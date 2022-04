Disney World, cerca de abandonar Florida: ¿a dónde podría ir el ratón Mickey y su legendario parque?

Pocas veces la situación política de Disney ha sido más delicada de como lo está siendo en las últimas semanas. El estado de Florida se encuentra en el punto de mira nacional por la polémica ley “Derechos de los padres en la educación”, rebautizada por los críticos como la “ley no digas gay”.

En términos específicos, la moción, que ya ha pasado el corte del Senado en el estado soleado, busca prohibir en las escuelas públicas que se anime a debatir y discutir materias de orientación sexual “en los niveles más primarios o de una manera que no sea apropiada a la edad o desarrollo de los estudiantes”. Como asegura el senador republicano, Travis Hutson, evitar que en problemas matemáticos aparezca en el enunciado que “Sally tiene dos madres o Johnny tiene dos padres”.

Una ley que ha provocado la intervención del propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que mandaba un mensaje “a cada miembro de la comunidad LGTBI, especialmente a los niños a los que impactará la ley, para que sepan que serán amados y aceptados por como son”. Mientras, desde el lado republicano se insiste en que se está manipulando las intenciones de la propuesta, que más bien busca “mantener informados e implicados a los padres en lo que está pasando” en los colegios.

Un 'marrón' para Bob Chapek



En ese momento, y ante la previsión de que la propuesta de ley saldría adelante, el sector demócrata de Florida se giró para buscar el apoyo en la multinacional Disney, muy arraigada en Florida por contar con el macro parque de atracciones Disney World. Precisamente la historia reciente de la compañía del ratón Mickey ha sido, cuanto menos, peliaguda en lo que se refiere a manifestaciones políticas. La directora de Lucas Film, división encargada de todo lo relacionado con Star Wars, Kathleen Kennedy, precisamente trajo algún que otro quebradero de cabeza a la compañía con claros posicionamientos políticos durante la promoción de las películas que no terminaron de sentar bien en algunos seguidores y potenciales consumidores de los productos.

Así las cosas, el anterior consejero delegado de Disney, Bob Iger, tuvo que salir al paso en alguna ocasión para apagar el fuego, mientras los proyectos y la estrategia de producción de Lucas Film con los años se vio fuertemente alterada. Ahora, y con Iger fuera del tablero, Bob Chapek, nuevo CEO, ha tomado las riendas de la multinacional con la intención de no meterse en capear las polémicas. No obstante, en lo referente a la “ley no digas gay”, Chapek se ha posicionado claramente a favor de los críticos.

Disney, sin privilegios en Florida

La respuesta del gobernador de Florida, Ron DeSantis, no se ha hecho esperar. Lo cierto es que, más allá de la cantidad de millones que ingresa el parque y el motor económico y de puestos de trabajo que supone para el estado, Disney World cuenta con privilegios fiscales con los que ninguna otra compañía cuenta. El parque se encuentra en el conocido como el distrito Reedy Creek, en el que Disney cuenta con su propio cuerpo policial y de bomberos. De hecho, la empresa tiene la habilidad de cobrar sus propios impuestos.

Así, DeSantis ha anunciado la disolución de Reedy Creek a fecha del 1 de junio de 2023, en el que finalizarán los privilegios de Disney World, y lo que hizo en un acto ceremonial rodeado de su propia familia. El gobernador explicaba que la eliminación de las ventajas para el distrito poco tienen que ver con la postura de Chapek sobre la “ley no digas gay”. No obstante, la decisión de DeSantis lleva una letra pequeña: el distrito Reedy Creek es restituible. La presunción es que ello estaría condicionado a un cambio de postura por parte de Disney.

¿A dónde podría ir Disney World?



A pesar de que desplazar un parque de atracciones de las dimensiones de Disney World puede parecer misión imposible, no son pocas las ofertas que han recibido en las oficinas del ratón Mickey para mudarse. El primero en hacerlo fue el gobernador de Colorado, Jared Polis, que ya se atrevía a proponer un nombre para la nueva localización: 'Montaña Disneyland'.

Sólo dos días después, el 21 de abril, el que hacía la intentona era el juez del condado texano de Fort Bend, K.P. George, que envió una carta formal al CEO de la compañía, Bob Chapek, para que considerase Texas como serio candidato. A diferencia de Polis, que hablaba de "no mediar en la política de la compañía", el juez texano sí que criticaba la decisión de DeSantis sobre el distrito Reedy Creek, asegurando que los fans y empleados de Disney se enfrentaban en Florida a una "guerra cultural, de autoritarismo, anti-negocio y a ataques de extremistas".









En cualquier caso, Disney todavía no ha puesto encima de la mesa ninguna posibilidad de traslado, ya hay dos serios candidatos.