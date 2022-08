Un detenido tras embestir su coche contra la entrada del Parlamento de Canadá

La Policía canadiense detuvo este miércoles a un individuo que embistió el vehículo que conducía contra el portón de entrada al recinto del Parlamento canadiense en Ottawa.



Poco después, un autobús turístico se estrelló contra las puertas de entrada de la residencia oficial del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la misma ciudad.



Aparentemente,los dos sucesos no están relacionados, aunque la policía no ha dicho, de momento, nada al respecto.



El primer incidente se produjo a las 3.30 de la madrugada del miércoles (5.30 GMT) y según señaló la Policía de Ottawa, el vehículo no pudo penetrar en el recinto del Parlamento.



El conductor fue inmediatamente detenido "sin incidentes" según la policía, y la verja del Parlamento no sufrió grandes daños.



La Policía de Ottawa añadió que está investigando, junto con los servicios de protección del Parlamento, las causas del incidente y que está pendiente de imputar al conductor.



El portón de entrada del Parlamento canadiense fue uno de los puntos centralesde la ocupación de Ottawa a principios de año, cuando centenares de personas y camiones de elevado tonelaje bloquearon el acceso al recinto parlamentario durante semanas.



Esta mañana, a las 09.20, hora local (13.20 GMT) se produjo la embestida del autobús turístico contra las puertas de entrada de la residencia oficial del primer ministro.



Se da la circunstancia de que Trudeau y su familia no viven en este momento allí, porque la residencia está siendo renovada.