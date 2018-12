Detenido un hombre tras herir a tres personas en el metro de Manchester

Tres personas han resultado heridas en un ataque con cuchillo en la estación de metro de Victoria, en la ciudad inglesa de Manchester, en un ataque registrado a última hora de este lunes de fin de año por el que se ha detenido a un individuo sin que las autoridades hayan confirmado que se trate de un atentado terrorista.

Los heridos son un hombre y una mujer que han sido trasladados a centro hospitalario con heridas de arma blanca, así como un agente de policía que ha sido apuñalado por el atacante en la espalda.

A woman and a man, both in their 50s, are being treated for ‘serious, but not life-threatening injuries’ and a man is being questioned on suspicion of attempted murder. https://t.co/OZU2QlOHDL