Desde terrazas cerradas hasta ciudades libres de humo: así legisla Europa contra el tabaco en tiempos de covid

El Gobierno ha declarado la guerra al tabaco y se ha propuesto erradicarlo. Este jueves, el Ministerio de Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas que se prohíba fumar en todas las terrazas de bares y restaurantes al aire libre aunque se pueda respetar la distancia de seguridad. Todavía no se tiene un veredicto de la decisión que haya tomado la Comisión de Salud Pública, pero desde la cartera presidida por Carolina Darias, se tiene como objetivo actuar frente al tabaquismo "como factor de riesgo de infección y de contagio de covid-19", además de la necesidad de "contribuir al control de la evolución de la enfermedad en España".

En COPE.es nos hemos preguntado cómo está la legislación en Europa y si España podría ser el único país de nuestro entorno que ha propuesto esta drástica medida. Es importante recordar que por el momento, en Europa no existe una regla común y son los Gobiernos de cada país quienes toman las decisiones oportunas para contener la pandemia de coronavirus.

La legislación contra el tabaco en Europa

El Gobierno belga, por ejemplo, no ha decretado ningún tipo de orden que prohíba fumar en los espacios públicos. No obstante, la hostelería en Bélgica se mantiene cerrada desde noviembre del año pasado y a día de hoy todavía permanecen con la hostelería cerrada, por lo que no cabe la posibilidad de que la ciudadanía pueda fumar en las terrazas. Se prevé, eso sí, que los bares y restaurantes, lo cual incluye las terrazas, comenzarán a abrir desde el 8 de mayo, y por el momento el Gobierno no se ha pronunciado sobre este asunto, por lo que previsiblemente los belgas podrán fumar en los espacios públicos, salvo que se tome la decisión de cambiar la legislación.

Por su parte, en Italia, los ciudadanos sí pueden fumar en terrazas y espacios públicos. No obstante, y debido a la alta incidencia del virus en el país, prácticamente todos los bares y restaurantes italianos están cerrados. Por el momento, y salvo que se produzca un cambio, los italianos sí pueden fumar en los espacios públicos. La única excepción es la ciudad de Milán, que desde el pasado 1 de enero prohíbe fumar al aire libre a menos de diez metros de otras personas. De hecho, se trata de una ordenanza que se prevé que sirva como base para prohibir el tabaco por completo en el año 2025. En otras palabras, desde enero se prohíbe fumar en paradas de autobuses, tranvías, cementerios o parques si no se pueden respetar diez metros de distancia con otras personas y desde el año 2025 estará completamente prohibido.

En Alemania, por su parte, tal y como ha revelado la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, actualmente no existe una regulación. De hecho, actualmente, hay dieciséis leyes distintas para proteger a todas aquellas personas que no fuman, cada una de ellas aplicadas en un estado. No obstante, ninguna de ellas contempla una prohibición de no fumar en terrazas al aire libre aunque normalmente piden que se protega con mamparas las zonas de fumadores. No obstante, la Asociación Federal de No Fumadores reivindica que finalmete se prohíba fumar en las terrazas de la hostelería.

Una potencia mundial y 50 legislaciones distintas: así está Estados Unidos

Desde que llegó la pandemia, Estados Unidos ha sufrido las consecuencias más graves del coronavirus, lo cual le ha convertido en el país más afectado por la pandemia. Por ello, fuera de Europa también hemos querido fijarnos en una de las primeras potencias a nivel mundial. En Estados Unidos la situación no solo es confusa, sino también muy diferente. Cada Estado cuenta con su propia legislación, algunas de ellas son más restrictivas que otras. No obstante, y a pesar de la llegada de la pandemia, los americanos sí pueden seguir fumando en espacios públicos.