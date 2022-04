El descalabro bipartidista en Francia: cronología del éxito y muerte de los partidos tradicionales

El pasado domingo, los franceses acudían a las urnas en la celebración de la primera vuelta de sus elecciones. El presidente del país y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, se convirtió en el más votado y se disputará la Presidencia el próximo 24 de abril con la candidata Marine Le Pen. En el otro lado de la noticia se encuentran aquellos que no han logrado los apoyos necesarios para llegar a esa segunda vuelta en varias semanas.









El partido Los Republicanos obtuvo su peor resultado histórico, con apenas el 4,8% de los votos, mientras que el Partido Socialista habría recibido tan solo un 1,7% de los sufragios. Son datos que les deja en una circunstancia económica complicada ya que en Francia, aquellos partidos que no superan el 5% de los votos no recuperan el dinero invertido en campaña. De hecho, Lécresse ha pedido que sus votantes les donen dinero porque deben 7 millones de euros (y cinco de ellos son de un préstamo personal).

"Asumo mi responsabilidad en este fracaso", indicó la candidata de Los Republicanos, Valérie Pécresse, en su primer discurso tras el cierre de las urnas. Por otra parte, Hidalgo aceptó su derrota y pidió que aquellas personas que habían depositado la confianza en su partido votasen a Le Pen. Así analizaba esta histórica cita electoral Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia.

Vídeo









Los dos grandes partidos tradicionales de la Quinta República han sufrido así un varapalo histórico que ha acabado con el bipartidismo tradicional en Francia. Estas cifras y situación del tablero político del país chocan con los tiempos en los que gobernaba François Mitterand, del Partido Socialista, que estuvo en el Elíseo del 21 de mayo de 1981 al 17 de mayo de 1995. En 1981 se proclamó vencedor con el 51,75% de los votos emitidos, frente al 49,24% del presidente saliente. Unas cifras que nada tienen que ver con las obtenidas con Hidalgo, que ni ha logrado aspirar a la segunda vuelta en este 2022.

Desde el 17 de mayo de 1995 al 16 de mayo de 2007 se encontró bajo el mandato Jacques Chirac con el partido Unión por un Movimiento Popular, que es la actual formación llamada Los Republicanos, que siguió gobernando Francia con Nicolas Sarkozy del 16 de mayo de 2007 al 15 de mayo de 2012. Un partido que ha estado al frente del país y que ahora se ve obligada a pedir a sus votantes donaciones al no alcanzar el mínimo de votos para costear los gastos de su campaña.









El último gobierno bajo el Partido Socialista se produjo del 15 de mayo de 2012 al 14 de mayo de 2017. Por aquella fecha, gobernaba François Holland. Una formación que, como se mencionaba anteriormente, no aspira ni a una oportunidad en la segunda vuelta.









Ahora, la izquierda se reúne alrededor de Mélenchon, líder de Francia Insumisa, que no acudirá a su cita con sus votantes ni a las urnas por unas décimas de distancia con Le Pen. Mélenchon obtuvo el 21,9% de los votos frente al 1,7% de la candidata socialista. De este modo, los partidos de referencia tradicionales en Francia ya no tienen la importancia de años/décadas anteriores y se decantarán por Macron o Le Pen.

El primero de ellos, de tinte más moderado, reunirá previsablemente el voto de aquellos votantes que pretendan frenar las políticas de Le Pen. Sobre todo de la derecha tradicional y la izquierda que rechazan a la candidata.

Es más, algunos de los que han sido derrotados en esta primera vuelta ya han pedido que se vote a Macron en una nueva etapa para Francia en la que se ha puesto fin a los partidos tradicionales. Aquellos que lo fueron todo durante la V República han sufrido un descalabro histórico.