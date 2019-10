El dardo envenenado de Donald Trump a Macron que retrata al presidente francés

Desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareció en la escena pública muchas han sido las declaraciones que han causado gran estupor. Si el pasado 16 de octubre el mandarario norteamericano señalaba durante una comparecencia en la Casa Blanca con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, que “Estados Unidos e Italia están vinculados por una herencia cultura cultural y política desde hace miles de años, en la Antigua Roma”, esta madrugada Trump daba una curiosa respuesta a la pregunta de una reportera francesa.

Todo ocurrió durante la visita del presidente estadounidense en compañía de su hija y asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, y el marido de esta, Jared Cushner, a la ceremonia de inauguración de la nueva planta de montaje que la multinacional Louis Vuitton ha creado en el Estado de Texas.

El presidente de los Estados Unidos dio un paseo por las instalaciones, un paseo en el que conoció el proceso de fabricación, hablo con varios trabajadores e incluso realizo alguna broma con comentarios del tipo “ese bolso de ahí me suena”. No obstante, fue al responder a una periodista francesa por su receta para tener una tasa de desempleo tan baja cuando Trump realizó unas declaraciones que se han vuelto virales.

French reporter: You have very low unemployment rate in the US and we have very high unemployment rate in France. How come? What the recipe for?



President Trump: Well, maybe we have a better President than you do ���� pic.twitter.com/lFLfnVTOSg