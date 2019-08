El curioso encuentro entre un caza español F-18 y dos aviones de combate rusos sobre el mar Báltico

Un caza español F-18 procedente del Ala 12 de la base aérea de Torrejón de Ardoz ha protagonizado un tenso encuentro con dos aviones de combate rusos Su-27 sobre el mar Báltico.

Los aviones F-18 españoles forman parte de la misión de Policía Aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegados desde mayo de este 2019 hasta el próximo 31 de agosto con el propósito de proteger el espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania.

Fuentes rusas han declarado que el caza español se aproximó hasta un avión de transporte ruso en el que se encontraba el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. Tras el acercamiento del caza español dos aviones de combate rusos Su-27 de la flota báltica rusa lograron alejar al F-18 del avión en el que viajaba Sergei Shoigu. Las imágenes del tenso encuentro han sido recogidas por la cuenta de Twitter Sputnik Insight, una cuenta llevada por diversos periodistas rusos que subían el vídeo a la red social acompañado del siguiente texto: "El caza F-18 de la OTAN trató de acercarse al avión del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu sobre las aguas neutrales del Báltico, pero fue rechazado por 2 Su-27 de la flota báltica rusa. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el video del incidente".

NATO F-18 fighter tried to approach Russian Defense Minister Sergei Shoigu's aircraft over the neutral waters of the Baltic, but was repelled by 2 Su-27s from the Russian Baltic Fleet. Russia’s Defense Ministry released the video of the incident #Russia #NATO #defense pic.twitter.com/yqreufZmqO