El cumpleaños misterioso de Isabel II: la reina de Inglaterra cumple 96 años refugiada consigo misma

Ni en Londres ni en familia. Isabel II se ha marchado a Sandringham y no se espera evento alguno, ni en público ni en privado. ¿Está bien de salud? “De cabeza está estupenda, como siempre”, confirman a la Cadena COPE fuentes del Palacio de Buckingham, “pero la movilidad es cada vez más reducida y eso obliga a limitar sus apariciones y actos sociales”. Fuera de micrófono, y sin el encorsetamiento de las declaraciones oficiales, el entorno de la Reina es mucho menos críptico: lo que le ocurre en realidad es que se dio un mal golpe en la pierna y no termina de curarse, eso influye en el ánimo y entorpece su vida, pero no hay motivos de preocupación. Así lo resumen, en conversación con COPE, los amigos que otros años hubieran soplado la tarta con ella. Esta vez, la única vela que se apaga es la propia monarca.

De hecho, la foto oficial que ha distribuido la Casa Real en las últimas horas, a modo de imagen del día, fue tomada hace un mes en los jardines del castillo de Windsor, y presenta a la Reina sujetándose con dificultad en las bridas de dos de sus caballos. Capa verde (verde Edimburgo, el mismo color que lució en el funeral de su difunto), con suficiente volumen para camuflar la delgadez, pero rostro sereno y de apariencia saludable. Como dicen sus allegados, “los periodistas podéis estar tranquilos; el único peligro que acecha a la Reina son las tonterías de Harry”.









Ningún miembro de la familia se ha pronunciado al respecto, pero la reciente visita de los Duques de Sussex a la nonagenaria abuela ha dinamitado las pocas simpatías que les quedaban en tierras británicas. Fue un saludo veloz, en formato de secreto desvelado (Harry y Meghan fueron “pillados” en el entorno de la residencia real por un grupo de fieles que acudían a los oficios de Semana Santa) y encima llegaron tarde a la cita con Carlos sin Camilla.

Hoy los tabloides se despachan sin miramientos contra él por haber dicho que vino a asegurarse de que su abuela estaba siendo protegida y rodeada de las personas adecuadas. Entrevista exclusiva al canal NBC que será emitida hoy en su totalidad, pero ya ha levantado polvareda y furia. “Niñato” es el calificativo más suave que usan los viejos amigos de Diana cuando se refieren a él ante las preguntas de COPE. “Lo mejor que puede hacer es estar lejos”.

Y en estas estábamos, cuando ha llegado el regalo más kitsch de la jornada: la Barbie Queen. Con la tiara del día de su boda, vestido blanco de gala y mini retratos de su padre y su abuelo prendidos en la banda azul. La ha lanzado el fabricante de juguetes Mattel, a 100 euros la muñeca. El motivo oficial es el Jubileo pero, cómo no, el lanzamiento ha sido este 21 de abril