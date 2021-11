Cumbre del Clima: Pretensiones e intenciones de los bloques

Con el futuro del planeta, llega un momento clave para todos los países del mundo. Los planteamientos de los diferentes bloques del mundo llegan para exponer las prioridades de todos y cada uno de ellos. Siendo variadas, cada uno mira por sus intereses, que en algunas ocasiones son comunes a las pretensiones imprescindibles del clima de nuestro mundo; pero en otros muchos casos, nada tienen que ver.

Con la intención de colocar de manera general las intenciones de cada uno de los bloques, en COPE, vamos a intentar colocar sobre el tablero los objetivos principales de cada país. ¿Qué buscan? ¿Qué prioridades tienen?

Estas dudas se resolverán en los próximos diez días, pero lo más importante de todo será ver si realmente es posible que las potencias se pongan de acuerdo con el fin de prevenir una situación climática desfavorable y cambiante, como se prevé que vaya a ser nuestro planeta en 2050; con un mundo lleno de cambios y un porcentaje de mayor hostilidad en el clima. Estas son las pretensiones de cada uno de los bloques:

EUROPA

Quizá sea el conglomerado de mayor ímpetu por pensar en el cambio climático del planeta. Así lo muestran países como Francia, España o especialmente el Reino Unido, quienes manejan un discurso por parte de Downing Street y la Casa de Windsor, de defensa absoluta por nuestro futuro: "Si fracasamos y no hacemos nada, nuestros hijos no nos perdonarán", apuntó Boris Johnson en la jornada de ayer.

La intención de la Unión Europea, igualmente, es la de tratar de reducir ostensiblemente sus emisiones. La meta planteada es la de alcanzar una reducción de sus emisiones en un 55 % en 2030 respecto a 1990, y con la intención de alcanzar la deseada neutralidad climática. Por el momento la UE se encuentra desarrollando una legislación competente para llevar a cabo esta intención; además, el objetivo planteado para ellos es el descarbonizar por completo el sistema eléctrico para el año 2035.

EEUU Y CANADÁ

Lo primero que ha hecho Joe Biden al comenzar la Cumbre de este año es disculparse por la "no presencia" del gigante norteamericano en el Acuerdo de París firmado en 2016, cuando por aquel entonces, Donald Trump dirigía al país de las barras y estrellas.

"Nuestro objetivo es el de llegar a cero emisiones a mitad de siglo", una intención compartida con sus socios europeos. Para ello, los pasos a seguir se empiezan a dar ya, con la meta de reducir las emisiones un 53% en 2030, con respecto a las cifras que se acumulaban en 2005. Además de esto, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que apostará por el vehículo eléctrico y las energías alternativas.

CHINA Y LOS OTROS BRICS

El gigante asiático es el principal país del mundo en emisiones de CO? y no es un secreto que están encantados de serlo. El presidente chino Xi Jinping, no va a acudir en ninguno de los días a Glasgow, lo que evidencia la creencia de que para ellos, aunque eso sí, habrá una declaración escrita.

Pekínha modificado los objetivos que se planteó en el Acuerdo de París. Pretenden reducir sus emisiones, sí, pero según sus nuevas estimaciones no lo harán hasta el año 2060, en lugar de treinta años antes como se planteó en el acuerdo. Por otro lado, han anunciado que dejarán de invertir en plantas de carbón en el extranjero, gesto que se ha interpretado como una señal por los mercados internacionales.

Por lo demás, los denominados países BRICS, tienen diversidad de puntos de vista. Rusia por ejemplo ha anunciado que invertirá en torno al 2% de su PIB para reducir en un 80% sus niveles de contaminación respecto al 1990, aunque parece que su objetivo no se alcanzará hasta 2060. Actualmente, el país presidido por Vladímir Putin es el cuarto emisor del mundo y uno de los mayores productores de combustibles fósiles.

Otros países como Brasil tienen como objetivos acabar con la deforestación en 2030, y con las emisiones de CO? en 2050. El presidente Bolsonaro no acudirá tampoco a la cita. Sin embargo, la mayor duda de esta edición la presenta India, que es el tercer país que más contamina y del que se desconoce cuáles serán sus objetivos. Su presidente confirmó en el último momento su asistencia.

RESTO DEL MUNDO

De los países como Australia, Japón o Nueva Zelanda, no se esperan sorpresas, ya que su compromiso de reducción de contaminaciones se mantiene firme, especialmente los oceánicos que esperan su descarbonización completa en el año 2050.

Por parte de los estados menos desarrollados, esperan que la COP 26 proporcione una respuesta "justa y ambiciosa" y que los países del G20 les mantengan presentes: "Los países desarrollados no están cumpliendo su compromiso actual de entregar 100.000 millones de dólares por año para 2020", recuerda ese grupo de Estados, que subraya que sus habitantes son los que "sufren de manera desproporcionada los impactos cada vez mayores del cambio climático a pesar de que son los que menos contribuyen al calentamiento global".

La realidad actual es que el mundo está poniendo una fecha de caducidad, un día inexacto en el que dirá basta y procederá a realizar un cambio paulatino que nos afectará a nosotros, pero especialmente a nuestros hijos y nietos. Al mismo, los países están colocando sus plazos al ritmo que quieren y a la velocidad que desean, todo en función de sus intereses económicos.

Llegar a acuerdos es el fin por el que se realizan las Cumbres del Clima, pero parece que ahora más que nunca, después de lo que hemos vivido, sigue siendo imposible, y al mismo tiempo, una factura para todos, los casi ocho millones de habitantes del planeta.