Al menos cuatro personas heridas por arma blanca en un ataque en una sinagoga de las afueras de Mánchester

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas

Los servicios de emergencia se encuentran en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Crumpsall

DPA vía Europa Press

Europa Press

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un atropello y un apuñalamiento en una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester, según la Policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado sobre un presunto atacante.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 9.30 (hora local). Los servicios de emergencia han atendido a cuatro personas, de las cuales al menos una presenta heridas por arma blanca.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado a la BBC que el ataque está ya contenido y que "el peligro inminente parece haber pasado", aunque al igual que la Policía ha recomendado a los ciudadanos que eviten la zona.

El apuñalamiento coincide con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y una jornada de especial afluencia en las sinagogas.

