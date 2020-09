El cuarto de fiestas secreto que unos trabajadores ocultaban bajo la estación de tren 'Grand Central'

Estamos acostumbrados a verlo en series o en películas de acción, pero nadie podía imaginar que pudiera pasar en la vida real. Y mucho menos que fuera en la icónica Grand Central Terminal de Manhattan, la estación de trenes más famosa de Nueva York y, probablemente, del mundo.

Estamos hablando del último descubrimiento dentro de la misma estación. Se trata de un cuarto de almacenamiento que fue convertido en un auténtico “cuarto secreto” no autorizado cuya única finalidad era la de “pasar el rato, emborracharse y hacer fiestas en él”, explican medios locales.

El secreto mejor guardado de 'Gran Central' ha salido a la luz.

Tres trabajadores de la red ferroviaria de la ciudad neoyorkina han sido detenidos por ser los presuntos responsables de convertir este habitáculo dedicado al almacenamiento en un escondite secreto.

Los investigadores que están a cargo del caso encontraron el escondite bajo las vías del tren. Completamente escondido del ruido, el bullicio y el traqueteo de las maletas que cada día acompañan a esta estación de tren de Nueva York.

Según informan medios estadounidenses, dentro de la habitación secreta los investigadores pudieron encontrar productos personales que implican a los tres trabajadores detenidos. Una televisión, una nevera, un microondas, un sofá y diversos objetos que efectivamente evidenciaban el fin único de este cuarto.

